В Литве обнаружены останки пропавшей четыре года назад женщины из Латвии

Останки гражданки Латвии Элины Рукмане были найдены 9 февраля 2020 года в лесу недалеко от Клайпеды.

28 февраля 2016 года женщина вышла из дома и не вернулась. В ходе расследования выяснилось, что Рукмане выехала из Даугавпилса в Каунас и пропала без вести на автовокзале.