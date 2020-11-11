В Литве обнаружены останки пропавшей четыре года назад женщины из Латвии

Власти Клайпеды просят помочь в расследовании возможного убийства, произошедшего в феврале в лесу около деревни Шаяпяй (Клайпедский район Литвы). Женщина пропала без вести четыре года назад и разыскивалась в Латвии, сообщает литовское издание 15min.
Останки гражданки Латвии Элины Рукмане были найдены 9 февраля 2020 года в лесу недалеко от Клайпеды.
28 февраля 2016 года женщина вышла из дома и не вернулась. В ходе расследования выяснилось, что Рукмане выехала из Даугавпилса в Каунас и пропала без вести на автовокзале.
Есть версии, что 28-летняя женщина планировала ехать в Германию через Литву. Не исключено, что женщина могла путешествовать по Литве на автомобиле.