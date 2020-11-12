Винькеле: 450-500 covid-пациентов в больницах - это граница

450-500 заполненных пациентами с Covid-19 коек в больницах - граница, при которой еще не нужно существенно ограничивать плановое лечение, заявила агентству LETA министр здравоохранения Илзе Винькеле.
В настоящее время госпитализировано 299 пациентов, но хорошая новость заключается в том, что из больниц вчера выписалось больше пациентов, чем поступило, сказала министр.
"Мы должны быть крайне осторожны, потому что ситуация серьезна. Я бы еще не произносила слова критическая или катастрофическая, но очень и очень серьезная", - сказала министр. По ее словам, если количество госпитализированных больных Covid-19 превысит упомянутую границу, придется в большей мере ограничиват плановые услуги.
Министр отметила, что теоретически все 8 тыс. мест в латвийских больницах можно выделить для пациентов с Covid-19, однако это будет катаклизм с непредсказуемыми последствиями. "При таком количестве пациентов с Covid-19 с высокой вероятностью происходят массовые заражения медиков", - сказала Винькеле.
"Такие сценарии весьма реальны, и мы видим это повсюду в Европе. Даже в богатой Бельгии система здравоохранения в настоящее время в катастрофическом состоянии", - отметила министр.
Как сообщалось, во вторник был госпитализирован 31 пациент с Covid-19, из больниц выписан 41 человек. В целом в больницах находятся 299 человек с коронавирусом.