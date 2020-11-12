Винькеле: 450-500 covid-пациентов в больницах - это граница

В настоящее время госпитализировано 299 пациентов, но хорошая новость заключается в том, что из больниц вчера выписалось больше пациентов, чем поступило, сказала министр.

"Мы должны быть крайне осторожны, потому что ситуация серьезна. Я бы еще не произносила слова критическая или катастрофическая, но очень и очень серьезная", - сказала министр. По ее словам, если количество госпитализированных больных Covid-19 превысит упомянутую границу, придется в большей мере ограничиват плановые услуги.

Министр отметила, что теоретически все 8 тыс. мест в латвийских больницах можно выделить для пациентов с Covid-19, однако это будет катаклизм с непредсказуемыми последствиями. "При таком количестве пациентов с Covid-19 с высокой вероятностью происходят массовые заражения медиков", - сказала Винькеле.

"Такие сценарии весьма реальны, и мы видим это повсюду в Европе. Даже в богатой Бельгии система здравоохранения в настоящее время в катастрофическом состоянии", - отметила министр.