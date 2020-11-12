Стало известно, кто первым в Латвии может получить вакцину от Covid-19

Она отметила, что в настоящее время цель вакцин - снизить тяжесть заболевания и смертность, а о том, как они повлияют на распространение вируса, говорить пока рано.

Завадска сообщила, что первые дозы вакцин странам ЕС будут выделены в соответствии с численностью населения каждой страны. За первые три месяца следующего года могут быть привиты 3% населения Латвии, а к середине года вакцина может быть доступна 20% населения. Каждая страна сама решает, какие группы населения получат эти 3% вакцин, сказала руководитель совета по иммунизации.