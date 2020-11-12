Байден начинает формировать команду Белого дома

В четверг, 12 ноября, Байден объявил, что руководителем аппарата Белого дома станет Рон Клайн – бывший глава администрации Джо Байдена, сообщает DW.
"Глубокий и разнообразный опыт Рона Клайна, а также его способность работать с людьми любого политического спектра - именно то, что мне нужно. (...)", - написал Байден в своем Twitter.
Ron Klain’s deep, varied experience and capacity to work with people all across the political spectrum is precisely what I need in a White House chief of staff as we confront this moment of crisis and bring our country together again. https://t.co/s4XlAgMrxf— Joe Biden (@JoeBiden) November 12, 2020
Байден вступит в должность 20 января.