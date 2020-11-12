Чт, 12.11.2020
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Илзе Винькеле

Байден начинает формировать команду Белого дома

Джо Байден

ФОТО: AP/Scanpix

В четверг, 12 ноября, Байден объявил, что руководителем аппарата Белого дома станет Рон Клайн – бывший глава администрации Джо Байдена, сообщает DW. 

"Глубокий и разнообразный опыт Рона Клайна, а также его способность работать с людьми любого политического спектра - именно то, что мне нужно. (...)", - написал Байден в своем Twitter.

Ожидается, что на новом посту Клайн будет заниматься борьбой с пандемией коронавируса. 

Байден вступит в должность 20 января.

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