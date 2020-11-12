Видео ⟩ Новый муж Линды Мурниеце совсем недавно в ТВ-шоу проявлял симпатию к другой

Одним из участников шоу Nākamā pietura: Mīlestība ("Следующая остановка: Любовь") 19 октября стал уже нынешний муж Линды Мурниеце Агрис.

Эксперты шоу по отношениям решили сблизить 51-летнего Агриса с 39-летней Наталией. Похоже, у них это получилось, поскольку во время свидания оба обсуждали абсолютно интимные темы, например, становится ли с возрастом секс лучше, а также по окончании свидания оба были не против продолжить вечер.

"Мне интересно. Это время, что мы провели вместе, было идеальным! Много чего общего - общие интересы, по большому счету у нас не было такого момента, что мы стояли бы в тишине. Даже чувство юмора у нас такое же", - говорил о Наталии Агрис.

В рамках шоу Наталия и Агрис посетили СПА, а также вместе провели ночь. После свидания Агрис был готов обменяться номерами телефона, чтобы, возможно, отправиться на еще одно свидание, однако вчера стало известно, что он женился на Линде Мурниеце.

Видео: Сюжет шоу с мужем Линды Мурниеце

Напомним, Мурниеце 11 ноября сообщила, что вышла замуж.

"Вышла к мужу. Церемония в узком кругу. 3 минуты. В масках", - написала в соцсетях предпринимательница.