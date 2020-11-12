Фото ⟩ Принц Гарри почтил память павших британских солдат в США, на родине ему этого не разрешили

Как пишут СМИ, придворные Букингемского дворца до глубины души обидели принца Гарри: они отказались возложить от его лица венок к монументу, обосновав отказ тем, что после своего отречения он формально не является старшим членом королевской семьи и не может представлять британскую монархию. Согласно информации DailyMail, до королевы не донесли желание внука.

По информации источников The Times в вооруженных силах, принц очень расстроился. Герцог провел в армии больше десяти лет и заботился о ветеранах боевых действий. Он также организовал соревнования Invictus Games для бывших и действующих военных, ставших инвалидами.

Издание The Telegraph писало, что Гарри даже не прислали приглашение на мероприятие. Журналисты также написали, что при отречении от королевской семьи принца Гарри попросили отказаться от воинских званий - это очень его огорчило. Кроме того, ему запрещено носить военную форму на торжественных мероприятиях и парадах.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, в свою очередь, возложили венок с надписью "Всем, кто служил и кто служит. Спасибо" на кладбище в Лос-Анджелесе. Принц Гарри надел все свои военные награды и прикрепил к пиджаку пластиковый мак - символ скорби.

ФОТО: LEE MORGAN / via REUTERS

ФОТО: LEE MORGAN / via REUTERS

ФОТО: LEE MORGAN / via REUTERS