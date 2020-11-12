Полиция задержала подозреваемых в педофилии и просит отозваться возможных жертв

В начале августа этого года в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что двух ее несовершеннолетних дочерей сексуально использовал некий мужчина, пригрозив им расправой, если они обратятся в полицию.

Полиция в ходе расследования установила личность подозреваемого 1961 г. рожд., который уже попадал в поле зрения полиции в связи с аналогичными преступлениями. В настоящее время в суде рассматривается дело, по которому этот мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних и незаконном обороте наркотических веществ.

В ходе расследования было установлено, что, помимо него, в преступлениях участвовали еще двое мужчин. Также полиция получила информацию о том, что пострадали еще два подростка. 8

20 октября полиция задержала мужчину 1980 г. рожд., который уже имеет судимость за убийство и грабеж. В тот же день был задержан еще один мужчина 1980 г. рожд., который не имеет судимостей.

Вскоре после начала расследования главарь группы, нарушив установленную для него меру пресечения, покинул место жительства, чтобы скрыться от полиции. Он был объявлен в розыск. 3 ноября на основе полученной в ходе оперативных действий информации отделу по борьбе с наркотиками удалось его задержать. Во время задержания у него было найдено 60 граммов запрещенных психотропных веществ.

Все трое мужчин находятся под арестом. По месту их проживания проведены обыски, изъяты вещественные доказательства. 8

Против задержанных начат уголовный процесс по статьям Уголовного закона об угрозе убийства или причинения тяжких телесных повреждений и принуждении не достигших 16 лет лиц к занятию проституцией. Также начат уголовный процесс по статье о сексуальном насилии в отношении не достигших 16 лет лиц и использовании их для изготовления порнографических материалов.