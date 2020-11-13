Все очень рады "эффективной на 90%" вакцине от ковида, сделанной Pfizer/BioNTech, и мы тоже
9 ноября американская Pfizer и немецкая BioNTech выпустили совместный пресс-релиз, в котором привели предварительные результаты исследования III фазы разрабатываемой ими кандидатной вакцины против коронавируса, BNT162b2. Это вакцина на основе матричной РНК, она аналогична по механизму работы вакцине, которую делает другая американская компания, Moderna. Вакцинация происходит при помощи синтетического фрагмента генома коронавируса, помещенного в защитную оболочку, - попав в клетки человека, он должен стать основой для синтеза вирусного белка, вызвать иммунный ответ и обеспечить защиту при последующем контакте с вирусом.
По сообщению производителей, на момент последнего анализа, то есть на 8 ноября, вакцина показала эффективность в 90%. Это значение получено по соотношению числа заболевших среди двух групп добровольцев: тех, кто получил настоящую вакцину, и тех, кому досталось плацебо. По словам Pfizer, общее число заболевших среди участников исследования составило 94 человека (для окончательных результатов придется дождаться 164 заболеваний, всего на сегодня записано 43 538 добровольцев), однако в пресс-релизе не уточняется, как именно они распределились по группам. По оценке руководителя научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Ильи Ясного, опубликованное значение эффективности позволяет предположить, что в группе вакцинированных заболело девять человек, а в группе плацебо - 85 (по другим оценкам 7–8 и 87–86). Однако это лишь экспертное предположение, в самом пресс-релизе никаких дополнительных подробностей о результатах испытаний нет. Компании предполагают, что к третьей неделе ноября им удастся выполнить требование безопасности американского Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами FDA (число добровольцев, наблюдающихся более двух месяцев с последней инъекции, превысит половину всех участников) и вакцина получит временное одобрение на применение (Emergency Use Authorization, EUA).
Вакцина Pfizer/BioNTech стала первой в мире коронавирусной вакциной, в отношении которой появились (пусть пока и предварительные) оценки реальной эффективности. Именно ее - то есть способность предотвращать инфекцию — призвана измерить III фаза исследований. На предыдущих этапах клинических испытаний вакцин на небольшой группе добровольцев предварительно оценивалась безопасность вакцины и измерялась ее иммуногенность - то есть способность вызывать иммунный ответ. В частности, способность стимулировать выработку антител. Сам по себе сильный иммунный ответ, даже если он хорошо исследован на небольшой группе добровольцев, еще не гарантирует того, что вакцина будет эффективна на практике. Исторически вакцины уже проваливались на этом этапе - даже тогда, когда предварительные результаты говорили об их хорошей иммуногенности. Так, например, было с вакцинами от ВИЧ и герпеса.
Другие производители вакцин (за их прогрессом удобно следить здесь) пока либо еще не добрались до III фазы испытаний, либо находятся в этой фазе, но не опубликовали никаких результатов. И хотя в России и Китае уже начато применение вакцин вне рамок клинических исследований, это, к сожалению, еще ничего не говорит об их эффективности: клинические исследования и китайской вакцины от CanSino Bio, и российской вакцины «Спутник V» из Центра Гамалеи все еще находятся на этапе фазы III и о результатах их испытаний пока ничего не известно.
Именно поэтому данные, которые сейчас есть у Pfizer/BioNTech, важны даже за пределами участвующих в исследовании стран (сейчас это США, Бразилия, Аргентина, ЮАР и Турция). Они потенциально позволяют оценить, насколько вообще вакцинация может быть эффективной защитой при коронавирусе - пока этого достоверно никто не знает.
Эксперты, следящие за испытаниями, отреагировали на новости о "90%-ной эффективности" новой вакцины с оптимизмом. Флориан Краммер, иммунолог из Школы медицины Икана при госпитале Маунт-Синай, автор множества статей о новом коронавирусе и создатель теста на антитела к нему, назвал сообщение Pfizer/BioNTech "лучшими новостями с 10 января". Биостатистик Натали Дин из Гарварда признала результаты очень интересными, хотя и требующими независимой проверки. Однако и они, и другие эксперты, опрошенные STAT, Endpoints и Nature, и прежде всего активисты движения за открытые данные в науке сходятся на том, что информации, опубликованной в пресс-релизе, недостаточно. По их мнению, чтобы оценить возможности вакцины для сдерживания пандемии, нужно ответить на некоторые важные вопросы, о которых там не упоминается.
Вопрос № 1. Защищает ли вакцина от тяжелого течения?
В пресс-релизе ничего не сказано о том, как проходили заболевания у инфицированных. Поскольку в подавляющем большинстве случаев инфекция проходит либо бессимптомно, либо в легкой форме, можно предположить, что большинство из 94 заболевших также болели легко. Но ответить на вопрос о том, сможет ли вакцина снизить смертность, можно будет, только зная статистику тяжелых заболеваний среди вакцинированных - а об этом производитель ничего не говорит.
Вопрос № 2. Защищает ли вакцина пожилых и людей из групп риска?
Тесно связан с предыдущим - до сих пор ни одна вакцина на основе мРНК не выходила на рынок, и исследователям не известно, как защитная реакция после вакцинации будет отличаться у добровольцев из разных возрастных групп. Pfizer/BioNTech приводят только статистику по числу людей разного этнического происхождения среди добровольцев, но мы ничего не знаем о возрасте заболевших. Среди исследуемых параметров есть в том числе количество инфекций у подростков от 12 до 15 лет, но по старшим группам такого анализа не планируется.
Вопрос № 3. Снижает ли вакцина риск передачи инфекции от бессимптомных носителей?
Исследование Pfizer/BioNTech спроектировано таким образом, что в анализ попадают прежде всего люди с симптомами заболевания или с побочными эффектами. Если у вакцинированного инфекция пройдет незаметно, об этом исследователи, скорее всего, не узнают: специального скрининга на бессимптомные заражения у добровольцев не проводится (при более чем 40 тысячах участников это сильно усложнило бы протокол). При этом вполне возможна ситуация, когда исследуемая вакцина дает иммунитет, достаточный для защиты от развития симптомов, но недостаточный для того, чтобы предотвратить бессимптомное размножение вируса в организме. В таком случае вакцинированные могут быть по-прежнему заразны - а это значит, что остановить распространение эпидемии за счет вакцинации будет существенно сложнее (а вакцинированным придется по-прежнему носить маски и соблюдать другие меры сдерживания).
Вопрос № 4. Как долго продлится защита?
Этот вопрос касается не только разработки Pfizer/BioNTech, но и любой другой исследуемой сейчас вакцины. К сожалению, установить длительность иммунитета заранее невозможно - иммунологи могут только констатировать присутствие иммунитета в течение того времени, когда проводится исследование, но не могут делать на эту тему долгосрочных прогнозов. Подробнее о том, что известно на сегодня о длительности иммунитета, мы недавно писали в тексте о повторных инфекциях.
Вопрос № 5. Защищает ли вакцина от других штаммов коронавируса?
Это еще один вопрос ко всем исследуемым вакцинам. Опасения относительно возникновения мутаций, способных "научить" коронавирус уходить от иммунного ответа, возникли в самом начале пандемии. До сих пор у ученых не было никаких объективных аргументов полагать, что это возможно: эволюция разных вариантов SARS-CoV-2 проходила по нейтральному сценарию, то есть вирус случайно изменялся, а не приспосабливался к своему новому хозяину. Однако недавно появилась работа, в которой удалось показать, что вирус с определенной мутацией (N439K в S-белке) примерно у 7,4% переболевших уходит от иммунного ответа — связывается с антителами вдвое хуже, чем "обычный" SARS-CoV-2. Если результаты исследования подтвердятся, это может означать, что таким людям может понадобиться новая версия вакцины — весной, когда создавались все нынешние кандидатные препараты, никто о такой возможности еще не думал.
Александр Ершов при участии Ольги Добровидовой