Все очень рады "эффективной на 90%" вакцине от ковида, сделанной Pfizer/BioNTech, и мы тоже

Эксперты, следящие за испытаниями, отреагировали на новости о "90%-ной эффективности" новой вакцины с оптимизмом. Флориан Краммер, иммунолог из Школы медицины Икана при госпитале Маунт-Синай, автор множества статей о новом коронавирусе и создатель теста на антитела к нему, назвал сообщение Pfizer/BioNTech "лучшими новостями с 10 января". Биостатистик Натали Дин из Гарварда признала результаты очень интересными, хотя и требующими независимой проверки. Однако и они, и другие эксперты, опрошенные STAT, Endpoints и Nature, и прежде всего активисты движения за открытые данные в науке сходятся на том, что информации, опубликованной в пресс-релизе, недостаточно. По их мнению, чтобы оценить возможности вакцины для сдерживания пандемии, нужно ответить на некоторые важные вопросы, о которых там не упоминается.

Вопрос № 1. Защищает ли вакцина от тяжелого течения?

В пресс-релизе ничего не сказано о том, как проходили заболевания у инфицированных. Поскольку в подавляющем большинстве случаев инфекция проходит либо бессимптомно, либо в легкой форме, можно предположить, что большинство из 94 заболевших также болели легко. Но ответить на вопрос о том, сможет ли вакцина снизить смертность, можно будет, только зная статистику тяжелых заболеваний среди вакцинированных - а об этом производитель ничего не говорит.

Вопрос № 2. Защищает ли вакцина пожилых и людей из групп риска?

Тесно связан с предыдущим - до сих пор ни одна вакцина на основе мРНК не выходила на рынок, и исследователям не известно, как защитная реакция после вакцинации будет отличаться у добровольцев из разных возрастных групп. Pfizer/BioNTech приводят только статистику по числу людей разного этнического происхождения среди добровольцев, но мы ничего не знаем о возрасте заболевших. Среди исследуемых параметров есть в том числе количество инфекций у подростков от 12 до 15 лет, но по старшим группам такого анализа не планируется.

Вопрос № 3. Снижает ли вакцина риск передачи инфекции от бессимптомных носителей?

Исследование Pfizer/BioNTech спроектировано таким образом, что в анализ попадают прежде всего люди с симптомами заболевания или с побочными эффектами. Если у вакцинированного инфекция пройдет незаметно, об этом исследователи, скорее всего, не узнают: специального скрининга на бессимптомные заражения у добровольцев не проводится (при более чем 40 тысячах участников это сильно усложнило бы протокол). При этом вполне возможна ситуация, когда исследуемая вакцина дает иммунитет, достаточный для защиты от развития симптомов, но недостаточный для того, чтобы предотвратить бессимптомное размножение вируса в организме. В таком случае вакцинированные могут быть по-прежнему заразны - а это значит, что остановить распространение эпидемии за счет вакцинации будет существенно сложнее (а вакцинированным придется по-прежнему носить маски и соблюдать другие меры сдерживания).

Вопрос № 4. Как долго продлится защита?

Этот вопрос касается не только разработки Pfizer/BioNTech, но и любой другой исследуемой сейчас вакцины. К сожалению, установить длительность иммунитета заранее невозможно - иммунологи могут только констатировать присутствие иммунитета в течение того времени, когда проводится исследование, но не могут делать на эту тему долгосрочных прогнозов. Подробнее о том, что известно на сегодня о длительности иммунитета, мы недавно писали в тексте о повторных инфекциях.

Вопрос № 5. Защищает ли вакцина от других штаммов коронавируса?

Это еще один вопрос ко всем исследуемым вакцинам. Опасения относительно возникновения мутаций, способных "научить" коронавирус уходить от иммунного ответа, возникли в самом начале пандемии. До сих пор у ученых не было никаких объективных аргументов полагать, что это возможно: эволюция разных вариантов SARS-CoV-2 проходила по нейтральному сценарию, то есть вирус случайно изменялся, а не приспосабливался к своему новому хозяину. Однако недавно появилась работа, в которой удалось показать, что вирус с определенной мутацией (N439K в S-белке) примерно у 7,4% переболевших уходит от иммунного ответа — связывается с антителами вдвое хуже, чем "обычный" SARS-CoV-2. Если результаты исследования подтвердятся, это может означать, что таким людям может понадобиться новая версия вакцины — весной, когда создавались все нынешние кандидатные препараты, никто о такой возможности еще не думал.