Возбуждено дело о доведении до самоубийства российского миллиардера Дмитрия Босова

Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства президента группы "Аллтек", миллиардера Дмитрия Босова, пишет "Медуза".
Тело бизнесмена с огнестрельным ранением было найдено в мае этого года в его доме в селе Усово, рядом лежал пистолет Glock. Ему было 52 года. Тогда сообщалось, что следствие по делу о смерти бизнесмена проверяет две версии - самоубийство и неосторожное обращением с оружием. Версия убийства не рассматривалась.
Как стало известно РБК, свидетели дали показания, что Босов тяжело переживал конфликт со своим бывшим бизнес-партнером Александром Исаевым.
Босов был крупнейшим акционеров и главой совета директоров группы компаний "Аллтек", в которую входит "Сибантрацит" - самый крупный в России производитель металлургических углей.