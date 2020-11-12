Возбуждено дело о доведении до самоубийства российского миллиардера Дмитрия Босова

Тело бизнесмена с огнестрельным ранением было найдено в мае этого года в его доме в селе Усово, рядом лежал пистолет Glock. Ему было 52 года. Тогда сообщалось, что следствие по делу о смерти бизнесмена проверяет две версии - самоубийство и неосторожное обращением с оружием. Версия убийства не рассматривалась.