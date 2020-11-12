Чт, 12.11.2020
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Возбуждено дело о доведении до самоубийства российского миллиардера Дмитрия Босова

Дмитрий Босов

ФОТО: Скриншот с видео

Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства президента группы "Аллтек", миллиардера Дмитрия Босова, пишет "Медуза".

Тело бизнесмена с огнестрельным ранением было найдено в мае этого года в его доме в селе Усово, рядом лежал пистолет Glock. Ему было 52 года.  Тогда сообщалось, что следствие по делу о смерти бизнесмена проверяет две версии - самоубийство и неосторожное обращением с оружием. Версия убийства не рассматривалась.

Как стало известно РБК, свидетели дали показания, что Босов тяжело переживал конфликт со своим бывшим бизнес-партнером Александром Исаевым. 

Босов был крупнейшим акционеров и главой совета директоров группы компаний "Аллтек", в которую входит "Сибантрацит" - самый крупный в России производитель металлургических углей.

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