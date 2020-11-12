В Эстонии стремительно растет распространение Covid-19: за сутки 374 новых случая

Кумулятивная заболеваемость за 14 дней на 100 000 человек составляет 166,5, доля позитивных тестов от общего количества составила 4,1%.

Увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен. Прежде всего, вызывает беспокойство распространение коронавируса в Харьюмаа и в Таллинне. Департамент здоровья отмечает в этом районе быстрый рост числа людей, находившихся в близком контакте с зараженными.