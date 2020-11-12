В Эстонии стремительно растет распространение Covid-19: за сутки 374 новых случая

За минувшие сутки в Эстонии при анализе новых тестов на Covid-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, 374 пробы дали положительный результат. Это рекордный показатель. Больше всего положительных проб прибавилось в Харьюмаа, сообщает rus.postimees.ee.
Кумулятивная заболеваемость за 14 дней на 100 000 человек составляет 166,5, доля позитивных тестов от общего количества составила 4,1%.
Увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен. Прежде всего, вызывает беспокойство распространение коронавируса в Харьюмаа и в Таллинне. Департамент здоровья отмечает в этом районе быстрый рост числа людей, находившихся в близком контакте с зараженными.
Необходимо сделать тест при первой же возможности. В последнее время увеличилась доля бессимптомных переносчиков вируса. Также увеличилось количество положительных среди сделанных за сутки тестов, что указывает на риск скрытого распространения вируса. Департамент здоровья призывает всех пройти тестирование даже при легких симптомах!