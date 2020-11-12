Игрок сборной Хорватии узнал о заражении коронавирусом во время матча

31-летний футболист успел отыграть первый тайм, но на второй не вышел и был заменём. Выяснилось, что к перерыву пришли повторные тесты игроков сборной на Covid-19 и у Виды он оказался положительным.

"После того как Вида был заменён на 46-й минуте встречи, медицинская служба национальной команды изолировала игрока по всем эпидемиологическим нормам до подтверждения результатов. Согласно регламенту, Вида проведёт следующие несколько дней в самоизоляции в Стамбуле", - говорится в официальном пресс-релиза сборной Хорватии.