Чт, 12.11.2020
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Игрок сборной Хорватии узнал о заражении коронавирусом во время матча

Домагой Вида

ФОТО: Reuters/ScanPix

Футболист сборной Хорватии Домагой Вида узнал о заражении коронавирусом в перерыве товарищеского матча против команды Турции (3:3). Об этом сообщается на сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

31-летний футболист успел отыграть первый тайм, но на второй не вышел и был заменём. Выяснилось, что к перерыву пришли повторные тесты игроков сборной на Covid-19 и у Виды он оказался положительным.

"После того как Вида был заменён на 46-й минуте встречи, медицинская служба национальной команды изолировала игрока по всем эпидемиологическим нормам до подтверждения результатов. Согласно регламенту, Вида проведёт следующие несколько дней в самоизоляции в Стамбуле", - говорится в официальном пресс-релиза сборной Хорватии.

Также отмечается, что остальные члены команды сдадут тесты на коронавирус и при отсутствии заражения отправятся в Стокгольм на матч Лиги Наций против сборной Швеции, который пройдёт 14 ноября

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