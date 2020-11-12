За сутки выявлено 533 новых случая Covid-19, два человека скончались

В среду в Латвии выявлено 533 новых случая Covid-19, двое инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Это самое большое суточное количество новых случаев Covid-19 с начала пандемии.
За прошедшие сутки сделано 6833 теста на Covid-19, положительными были 7,8% тестов.
Умершие входили в возрастные группы 80-85 и 90-95 лет.
С начала пандемии в Латвии скончались 107 человек, инфицированных Covid-19.
В целом в стране Covid-19 был выявлен у 9381 человека, выздоровели 1515 человек.