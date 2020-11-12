За сутки выявлено 533 новых случая Covid-19, два человека скончались

Это самое большое суточное количество новых случаев Covid-19 с начала пандемии.

За прошедшие сутки сделано 6833 теста на Covid-19, положительными были 7,8% тестов.

Умершие входили в возрастные группы 80-85 и 90-95 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 107 человек, инфицированных Covid-19.