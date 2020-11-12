Чт, 12.11.2020
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Юрий Перевощиков

Рижскому "Динамо" засчитаны ещё два технических поражения

Хоккеисты рижского "Динамо"

ФОТО: Kaspars Volonts/Dinamo Rīga

Рижскому "Динамо" засчитаны технические поражения в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с подольским "Витязем" и магнитогорским "Металлургом". Об этом сообщает официальный сайт организации.

Матчи рижского "Динамо" с "Витязем" и "Металлургом", запланированные на 17 и 19 октября соответственно, были отменены.

"При этом КХЛ согласовала рижанам возможность переноса отменённых матчей на более поздний срок при условии договорённости с соперниками, но в сложившихся обстоятельствах рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесённых матчей, в связи с чем им засчитано техническое поражение (-:+)", - говорится в сообщении КХЛ.

Таким образом, десятиматчевая серия из поражений "Динамо", которая началась 3 октября с разгрома от "Витязя" (1:6), продлилась до 12 матчей.

В данный момент "Динамо" с семью очками в 18 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ.

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