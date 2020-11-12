Рижскому "Динамо" засчитаны ещё два технических поражения

Матчи рижского "Динамо" с "Витязем" и "Металлургом", запланированные на 17 и 19 октября соответственно, были отменены.

"При этом КХЛ согласовала рижанам возможность переноса отменённых матчей на более поздний срок при условии договорённости с соперниками, но в сложившихся обстоятельствах рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесённых матчей, в связи с чем им засчитано техническое поражение (-:+)", - говорится в сообщении КХЛ.

Таким образом, десятиматчевая серия из поражений "Динамо", которая началась 3 октября с разгрома от "Витязя" (1:6), продлилась до 12 матчей.