Рижскому "Динамо" засчитаны ещё два технических поражения

Рижскому "Динамо" засчитаны технические поражения в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с подольским "Витязем" и магнитогорским "Металлургом". Об этом сообщает официальный сайт организации.
Матчи рижского "Динамо" с "Витязем" и "Металлургом", запланированные на 17 и 19 октября соответственно, были отменены.
"При этом КХЛ согласовала рижанам возможность переноса отменённых матчей на более поздний срок при условии договорённости с соперниками, но в сложившихся обстоятельствах рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесённых матчей, в связи с чем им засчитано техническое поражение (-:+)", - говорится в сообщении КХЛ.
Таким образом, десятиматчевая серия из поражений "Динамо", которая началась 3 октября с разгрома от "Витязя" (1:6), продлилась до 12 матчей.
В данный момент "Динамо" с семью очками в 18 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ.