Президент ЛТПП: планируемая реформа налоговой политики - брак

Планируемая в Латвии реформа налоговой политики - брак, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 президент Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Айгар Ростовскис.
"Во время кризиса нужно дать людям возможность сами что-то делать, чтобы прокормить себя и семью. Изменения в налогах можно вносить, когда экономика растет, когда люди чувствуют себя свободнее, когда у них имеется больше ресурсов", - сказал Ростовскис.
Он считает, что работать над подготовкой изменений в налоговой политике можно, но реализовать их следует только после окончания кризиса из-за Covid-19, когда экономика вернется к росту.
Также руководитель организации отметил, что изменения налоговой политики нельзя рассматривать вместе с бюджетом. "Бюджет утверждаем, а о налогах дискутируем отдельно", - сказал Ростовскис.
Он подчеркнул, что налоговая реформа не готова. "Это брак", - сказал Ростовскис, указав на два основных риска - минимальные обязательные взносы государственного социального страхования и изменения для малого бизнеса.
ЛТПП объединяет 6000 предприятий и предпринимательских организаций. Оборот входящих в ЛТПП предприятий в 2019 году превысил 17,2 млрд евро.