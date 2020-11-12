Президент ЛТПП: планируемая реформа налоговой политики - брак

"Во время кризиса нужно дать людям возможность сами что-то делать, чтобы прокормить себя и семью. Изменения в налогах можно вносить, когда экономика растет, когда люди чувствуют себя свободнее, когда у них имеется больше ресурсов", - сказал Ростовскис.

Он считает, что работать над подготовкой изменений в налоговой политике можно, но реализовать их следует только после окончания кризиса из-за Covid-19, когда экономика вернется к росту.

Также руководитель организации отметил, что изменения налоговой политики нельзя рассматривать вместе с бюджетом. "Бюджет утверждаем, а о налогах дискутируем отдельно", - сказал Ростовскис.

Он подчеркнул, что налоговая реформа не готова. "Это брак", - сказал Ростовскис, указав на два основных риска - минимальные обязательные взносы государственного социального страхования и изменения для малого бизнеса.