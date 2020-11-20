Ванда Нара - мать пятерых детей, горячая жена и скандальный агент

Эффектная девушка является женой и агентом форварда французского ПСЖ Мауро Икарди. Она не только ведёт дела своего мужа, но и участвует в телеэфирах в качестве эксперта.

Прошлое блондинки ещё более интересное - она была и моделью, и танцовщицей, и даже, по некоторым данным, порноактрисой.

Ванда родилась 10 декабря 1986 года в пригороде столицы Аргентины Буэнос-Айреса. О юных годах будущей модели и телеведущей известно немного.

Впервые о ней заговорили, когда она с завидным постоянством начала появляться на экранах телевизоров, снимаясь не только в сериалах, но и для мужских журналов. Девушка также занималась хореографией и выступала в различных танцевальных шоу.

Популярность Ванды росла и в соцсетях. Сегодня на Instagram блондинки подписано более 7 миллионов человек, которых она частенько радует откровенными фотографиями.

В своё время ей приписывали роман с легендарным Диего Марадоной, однако по-настоящему о Ванде заговорили, когда она начала встречаться с футболистом сборной Аргентины Макси Лопесом. В 2008 году пара поженилась.

А дальше всё как в латиноамериканских сериалах. Пара жила в Италии, Ванда родила троих сыновей, а её муж выступал за клуб "Сампдория". Там же играл и молодой нападающий Мауро Икарди, который сначала стал другом семьи, потом любовником Ванды, а в конце - тем, кто развалил брак своего одноклубника.

Развод Нары и Лопеса получился громким, но это не помешало Икарди в 2014 году жениться на Ванде и забрать в свой дом троих её детей от первого брака. Также молодой футболист сделал себе несколько татуировок с изображением жены и набил имена детей Ванды, приняв тех как родных. Икарди, кажется, совсем не думал о чувствах своего бывшего одноклубника, публикуя фото его детей в своей футболке.

В браке у Ванды и Мауро родились две дочери - Франческа и Изабелла. Ванда, в свою очередь, стала не только женой, но и агентом футболиста.

Именно из-за "агентских способностей" супруги Икарди испортил отношения с руководством миланского "Интера". Как стало известно, в попытках выбить "жирный" контракт для своего мужа Ванда перестаралась в переговорах с руководством клуба. Результатом стало то, что в один миг любимец болельщиков стал самым ненавистным игроком, а клуб и вовсе лишил его капитанской повязки.

Ненависть фанатов "Интера" выражалась оскорбительными баннерами в адрес футболиста. Доставалось и Ванде - её автомобиль забрасывали камнями.