Чт, 12.11.2020
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Эдгар Ринкевич

Рижская дума разрешила уличным кафе работать зимой

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня на заседании Рижской думы принято решение разрешить уличным кафе в столице работать и зимой.

Депутаты одобрили изменения в обязательных правилах о порядке организации уличной торговли.

В настоящее время решением и.о. исполнительного директора Риги Иветы Залпетере работа уличных кафе продлена до 15 ноября. В свою очередь решение Рижской думы продлевает этот срок до 1 апреля будущего года.

Прежние правила предусматривали, что террасы для уличных кафе должны быть демонтированы до 31 октября.

Как заявил мэр Риги Мартиньш Стакис, решение нацелено на то, чтобы стимулировать рижан и гостей города больше находиться на открытом воздухе, а также поддержать затронутую кризисом сферу общепита.

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