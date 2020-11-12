Рижская дума разрешила уличным кафе работать зимой

В настоящее время решением и.о. исполнительного директора Риги Иветы Залпетере работа уличных кафе продлена до 15 ноября. В свою очередь решение Рижской думы продлевает этот срок до 1 апреля будущего года.

Прежние правила предусматривали, что террасы для уличных кафе должны быть демонтированы до 31 октября.

Как заявил мэр Риги Мартиньш Стакис, решение нацелено на то, чтобы стимулировать рижан и гостей города больше находиться на открытом воздухе, а также поддержать затронутую кризисом сферу общепита.