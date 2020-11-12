За сутки в Литве выявлены 1553 случая Covid-19, скончались девять человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1553 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще девять человек, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
По иным причинам скончались 11 зараженных.
В целом с начала распространения вируса в Литве заразились 29 812 человек, продолжают болеть 22 382, выздоровели 7096 человек.
В изоляции сейчас находятся 84 024 человека.
С 1 июня в Литве зарегистрировано 433 привозных случая.
За минувшие сутки взято 14 455 проб на коронавирус. В целом в Литве сделано 1,147 млн тестов на вирус.