Чт, 12.11.2020
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Эдгар Ринкевич

За сутки в Литве выявлены 1553 случая Covid-19, скончались девять человек

Иллюстративное фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1553 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще девять человек, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

По иным причинам скончались 11 зараженных.

В целом с начала распространения вируса в Литве заразились 29 812 человек, продолжают болеть 22 382, выздоровели 7096 человек.

В целом от Covid-19 в Литве скончались 244 человека, по иным причинам - 91 зараженный коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 84 024 человека.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 433 привозных случая.

За минувшие сутки взято 14 455 проб на коронавирус. В целом в Литве сделано 1,147 млн тестов на вирус.

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