Полиция в квартире в центре Риги обнаружила избитого четырехлетнего ребенка

Вечером 10 ноября в полицию поступил звонок - звонящий сообщил о семейном конфликте в одном из многоквартирных домов на улице Авоту.

Прибыв на место событий, правоохранители встретили двух мужчин, которые рассказали, что живущая по соседству пара, которая до этого ругалась во дворе, вошла в квартиру, и конфликт перерос в физическое насилие. Один из очевидцев заметил через окно, как мужчина избивает жену. До приезда полиции ему удалось скрыться с места происшествия.

В одной из комнат квартиры полицейские встретили пьяную женщину с мальчиком около четырех лет. Та подтвердила, что они вместе с мужем отмечали ее день рождения. Оба взрослых употребляли алкоголь, пока не возникла ссора.

Полиция оценила обстановку в квартире и обнаружила, что на полу валялись одежда, детские вещи, стаканы и бутылки из-под алкоголя. Кроме того, в холодильнике не было никакой еды. Тогда сотрудники правоохранительных органов спросили у женщины, был ли ребенок накормлен в день конфликта. Пьяная женщина объяснила, что ее сын ел мандарины и макароны.

Чуть позже полиция заметила на спине ребенка подозрительные полосы и синяки. Мать заявила, что ничего не знала об избиении ребенка, добавив, что ранее к ней приходила ее мать со своим новым другом, который и избил мальчика.

На место происшествия была вызвана "скорая", сотрудники которой приняли решение госпитализировать ребенка.