Государство будет оплачивать три первых дня больничного работникам с острыми респираторными инфекциями

Согласно поправкам, в случае заболевания острой респираторной инфекцией работнику без осмотра, то есть удаленно, будет выдаваться больничный лист B на первые три дня нетрудоспособности. Если человек будет направлен на тестирование на Covid-19 и результат будет положительным, работнику больничный лист будет продлен.