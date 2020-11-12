Сейм сегодня в окончательном чтении утвердил предложенные Министерством благосостояния поправки к закону, которые предусматривают, что государство будет оплачивать три первых дня больничного работникам с острыми респираторными инфекциями.
Согласно поправкам, в случае заболевания острой респираторной инфекцией работнику без осмотра, то есть удаленно, будет выдаваться больничный лист B на первые три дня нетрудоспособности. Если человек будет направлен на тестирование на Covid-19 и результат будет положительным, работнику больничный лист будет продлен.
Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, цель этого предложения - чтобы люди с симптомами заболевания не ходили на работу, а делали тест на Сovid-19.
Предложение разработано, чтобы помочь предпринимателям, у которых болеют работники или же коллектив вынужден отправиться на карантин из-за Covid-19.