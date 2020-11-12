Уайт не поверил, что Поветкин заразился коронавирусом

Напомним, 21 ноября должен был пройти бой между Поветкиным и Уайтом, но из-за коронавируса у россиянина поединок был перенесён. Ожидается, что бой пройдёт в 2021 году.

"Лично я не думаю, что у него был коронавирус. Полагаю, ему просто потребовалось больше времени для подготовки, потому что в первом бою он получил большой урон здоровью. После поединка он много отдыхал. Хотя я даже после нокаута сразу вернулся к тренировкам", - цитирует Уайта Sky Sports.

В первом поединке, который состоялся 23 августа, Поветкин победил Уайта, отправив британца в нокаут в пятом раунде.