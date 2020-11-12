Уайт не поверил, что Поветкин заразился коронавирусом

Британский боксёр Диллиан Уайт сомневается в том, что россиянин Александр Поветкин заразился коронавирусом. Его слова приводит Sky Sports.
Напомним, 21 ноября должен был пройти бой между Поветкиным и Уайтом, но из-за коронавируса у россиянина поединок был перенесён. Ожидается, что бой пройдёт в 2021 году.
"Лично я не думаю, что у него был коронавирус. Полагаю, ему просто потребовалось больше времени для подготовки, потому что в первом бою он получил большой урон здоровью. После поединка он много отдыхал. Хотя я даже после нокаута сразу вернулся к тренировкам", - цитирует Уайта Sky Sports.
В первом поединке, который состоялся 23 августа, Поветкин победил Уайта, отправив британца в нокаут в пятом раунде.
41-летний Поветкин - действующий временный чемпион мира по версии WBC и чемпион по версии WBC Diamond. За время своей карьеры россиянин одержал 36 побед, потерпел два поражения и один бой завершился вничью. На счету Уайта 27 побед в 29 поединках.