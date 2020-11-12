Примерно за две недели в Риге утроилось количество затронутых Covid-19 учебных заведений, свидетельствует информация департамента по образованию, культуре и спорту Рижской думы.
Если 27 октября таких учебных заведений было 24, 5 ноября - 41, то сегодня их 75.
Это общеобразовательные, спортивные, музыкальные, художественные школы и 26 дошкольных учреждений.
Есть учреждения, где Covid-19 выявлен у учащихся, в других заболели работники учреждения, в том числе учителя, либо учащийся или работник является контактным лицом другого заболевшего.
Напомним, в среду в Латвии выявлено 533 новых случая Covid-19, двое инфицированных скончались.
Это самое большое суточное количество новых случаев Covid-19 с начала пандемии.
За прошедшие сутки сделано 6833 теста на Covid-19, положительными были 7,8% тестов. Это один из самых высоких показателей доли положительных тестов за весь период пандемии.
Умершие входили в возрастные группы 80-85 и 90-95 лет.
С начала пандемии в Латвии скончались 107 человек, инфицированных Covid-19.