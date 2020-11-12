Чт, 12.11.2020
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Эдгар Ринкевич

Повторное тестирование выявило в Резекненском пансионате 65 случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Повторное тестирование выявило в Резекненском пансионате всего 65 случаев заражения Covid-19, сообщил агентству LETA руководитель городской социальной службы Гунар Арбиданс. 

В пятницу в пансионате проведено повторное тестирование, и позитивными оказались тесты на коронавирус у 49 клиентов и 16 работников пансионата.

По словам Арбиданса, хорошая новость в том, что заболевание проходит без симптомов или в легкой форме. 

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на этой неделе в Резекне зафиксирован быстрый прирост заболеваемости. В среду объявлено о 55 новых случаях. Двухнедельный показатель заболеваемости в городе составляет 81. 

В конце октября в Резекненском пансионате коронавирусом заболели 18 клиентов и восемь работников. 

По словам Арбиданса, больные изолированы, кроме того, клиентам запрещено покидать здание пансионата, что психологиски сложно. Выросла и нагрузка на сотрудников, так как часть из них находится на карантине.

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