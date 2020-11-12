В Добеле у детского сада водитель BMW устроил серьезное ДТП

В Добеле, на улице Заляя, каждое утро интенсивное движение пешеходов и автомобилей. Несмотря на то, что рядом детский дом и несколько частных домов, а также многоэтажка, машинам разрешено ехать со скоростью 50 километров в час. Однако водителю BMW 50 км/час было мало, чтобы спокойно проехать участок между 27-м и 35-м домами, и он вызвал аварию.
Мужчина, управлявший BMW 320, выполняя обгон, не справился с управлением, съехал с проезжей части и повредил два дорожных знака, два электрораспределительных щита, скамейку автобусной остановки, лампу освещения и металлические перила. После этого автомобиль повис на перилах обочины.
Свидетель Марис рассказал, что подметал тротуар, когда машина влетела и повисла на перилах. За рулем находился молодой мужчина, утверждавший, что он трезв.
Он находился в машине один. Парень утверждал, что у него все в порядке и медиков звать не надо. "Снес" только дорожный знак у остановки, скамейку, мусорник и электрошкаф.
И хорошо еще, что это лишь ущерб материальным ценностям, говорят проживающие неподалеку молодые мамочки. Если бы в тот момент на тротуаре находились дети, трагедия была бы неизбежной.
Полиция подтвердила, что пострадавших в результате инцидента нет. Имущественные потери причинены содержателям дорожной инфраструктуры.
Водителю же грозит денежный штраф, кроме того, в данных CSDD несколько лет будут хранится пару штрафных пунктов.