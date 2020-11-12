В Добеле у детского сада водитель BMW устроил серьезное ДТП

Мужчина, управлявший BMW 320, выполняя обгон, не справился с управлением, съехал с проезжей части и повредил два дорожных знака, два электрораспределительных щита, скамейку автобусной остановки, лампу освещения и металлические перила. После этого автомобиль повис на перилах обочины.

Свидетель Марис рассказал, что подметал тротуар, когда машина влетела и повисла на перилах. За рулем находился молодой мужчина, утверждавший, что он трезв.

ФОТО: Скриншот видео из сюжета Degpunktā

Он находился в машине один. Парень утверждал, что у него все в порядке и медиков звать не надо. "Снес" только дорожный знак у остановки, скамейку, мусорник и электрошкаф.

И хорошо еще, что это лишь ущерб материальным ценностям, говорят проживающие неподалеку молодые мамочки. Если бы в тот момент на тротуаре находились дети, трагедия была бы неизбежной.

Полиция подтвердила, что пострадавших в результате инцидента нет. Имущественные потери причинены содержателям дорожной инфраструктуры.