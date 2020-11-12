SPKC сообщил о зараженном Covid-19 в автобусе Рига - Иецава - Бауска

Эпидемиологи выяснили, что пассажир с подтвержденным Covid-19 6 ноября в 12:50 выехал с Рижского автовокзала на автобусе Рига - Иецава - Бауска и вышел в Иецаве. Обратно из Иецавы он ехал рейсом в 18:18 на автобусе Бауска - Иецава - Рига.

Всем пассажирам, которые ехали в упомянутую дату по этому маршруту, рекомендуют следить за состоянием здоровья. В случае, если появятся симптомы заболевания дыхательных путей, рекомендуется оставаться дома, связаться с семейным врачом, чтобы оценить состояния здоровья.

SPKC напоминает, что в таких случаях узнать быстрее, был ли в контакте с больным Covid-19, поможет приложение Apturi Covid. Используя приложение, можно своевременно изолироваться, чтобы не ставить под угрозу здоровье семьи, коллег, друзей и других жителей.

Напомним, в среду в Латвии выявлено 533 новых случая Covid-19, двое инфицированных скончались.

Это самое большое суточное количество новых случаев Covid-19 с начала пандемии.

За прошедшие сутки сделано 6833 теста на Covid-19, положительными были 7,8% тестов. Это один из самых высоких показателей доли положительных тестов за весь период пандемии.

Умершие входили в возрастные группы 80-85 и 90-95 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 107 человек, инфицированных Covid-19.

В целом в стране Covid-19 был выявлен у 9381 человека, выздоровели 1515 человек. Данные о выздоровлении 44 человек поступили вчера. По расчетам агентства LETA, в настоящее время Covid-19 болеют 7759 человек.

Вчера госпитализировано 44 больных Covid-19, выписано 30. В больницах лечатся 312 человек, у 17 болезнь протекает в тяжелой форме.