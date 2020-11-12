SPKC сообщил о зараженном Covid-19 в автобусе Рига - Иецава - Бауска

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в связи с заболеванием Covid-19 призывает следить за состоянием своего здоровья пассажиров, которые ехали конкретными рейсами в автобусе Рига - Иецава - Бауска.
Эпидемиологи выяснили, что пассажир с подтвержденным Covid-19 6 ноября в 12:50 выехал с Рижского автовокзала на автобусе Рига - Иецава - Бауска и вышел в Иецаве. Обратно из Иецавы он ехал рейсом в 18:18 на автобусе Бауска - Иецава - Рига.
Всем пассажирам, которые ехали в упомянутую дату по этому маршруту, рекомендуют следить за состоянием здоровья. В случае, если появятся симптомы заболевания дыхательных путей, рекомендуется оставаться дома, связаться с семейным врачом, чтобы оценить состояния здоровья.
SPKC напоминает, что в таких случаях узнать быстрее, был ли в контакте с больным Covid-19, поможет приложение Apturi Covid. Используя приложение, можно своевременно изолироваться, чтобы не ставить под угрозу здоровье семьи, коллег, друзей и других жителей.
Напомним, в среду в Латвии выявлено 533 новых случая Covid-19, двое инфицированных скончались.
Это самое большое суточное количество новых случаев Covid-19 с начала пандемии.
За прошедшие сутки сделано 6833 теста на Covid-19, положительными были 7,8% тестов. Это один из самых высоких показателей доли положительных тестов за весь период пандемии.
Умершие входили в возрастные группы 80-85 и 90-95 лет.
С начала пандемии в Латвии скончались 107 человек, инфицированных Covid-19.
В целом в стране Covid-19 был выявлен у 9381 человека, выздоровели 1515 человек. Данные о выздоровлении 44 человек поступили вчера. По расчетам агентства LETA, в настоящее время Covid-19 болеют 7759 человек.
Вчера госпитализировано 44 больных Covid-19, выписано 30. В больницах лечатся 312 человек, у 17 болезнь протекает в тяжелой форме.
44 госпитализированных за сутки - второй самый высокий показатель. Больше больных Covid-19 было госпитализировано только 9 ноября - 52.