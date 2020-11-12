Чт, 12.11.2020
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Фото ⟩ В Терветском крае ищут злоумышленника, оставившего на дороге очень опасный предмет

ФОТО: Facebook/Eduards Grens

Полиция разыскивает человека, оставившего на дороге в Терветском крае шипы, которые проткнули шины у автомобиля, сообщает представитель Госполиции Земгальского региона Даце Калниня.

Согласно предварительной информации, в Терветской волости Терветского края на дороге Пуре - Ауце - Гривайши мужчина, управляя автомобилем Volvo V60, наехал на лежащее на проезжей части препятствие - шипы. В результате происшествия были повреждены две шины.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Калниня отметила, что лицо, оставившее препятствие на проезжей части, будет призвано к ответственности в установленном законом порядке.

ФОТО: Facebook/Eduards Grens

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