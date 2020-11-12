Фото ⟩ В Терветском крае ищут злоумышленника, оставившего на дороге очень опасный предмет

Полиция разыскивает человека, оставившего на дороге в Терветском крае шипы, которые проткнули шины у автомобиля, сообщает представитель Госполиции Земгальского региона Даце Калниня.
Согласно предварительной информации, в Терветской волости Терветского края на дороге Пуре - Ауце - Гривайши мужчина, управляя автомобилем Volvo V60, наехал на лежащее на проезжей части препятствие - шипы. В результате происшествия были повреждены две шины.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Калниня отметила, что лицо, оставившее препятствие на проезжей части, будет призвано к ответственности в установленном законом порядке.