С небес на землю, или Трампа после президентства ждут серьезные проблемы

До инаугурации еще более двух месяцев, однако Джо Байден уже начал работу. На этой неделе он хочет с экспертами дискутировать о том, как действовать дальше, чтобы снизить заболеваемость Covid-19. В свою очередь Трамп и некоторые его сторонники не считают, что он потерпел на выборах поражение.

Однако Трампу придется считаться с фактом, что Белый дом придется покинуть, и после отставки его ждут довольно значительные проблемы.

Гора долгов

Ходят слухи, что Трамп хочет остаться в должности на второй срок, чтобы сохранить не только власть, но и финансовую защиту, которую предусматривает президентская должность.

"Должность президента позволяет Трампу быть защищенным от "проблем простых людей" и даже от тюрьмы", - сказал профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер изданию The New Yorker.

Проведенное в сентябре расследование The New York Times свидетельствует, что объем долгов Трампа впечатляет - более 400 миллионов долларов, и большая часть этой суммы - немецкому Deutsche Bank. Интересно, что именно в течение четырех следующих лет у долгов закончится срок возврата. 5

За несколько дней до выборов чиновники Deutsche Bank агентству Reuters заявили, что поражение Трампа на выборах сделает ситуацию чуть менее странной, в частности - заемщикам будет проще потребовать вернуть долги, которые Трамп обещал отдать лично. Когда Трамп не будет в должности, заемщик может добиться того, что будут закрыты отдельные принадлежащие ему активы.

Представители немецкого банка уверены, что второе президентство Трампа прошло бы "под знаком защиты", так как должность позволяет Трампу избегать возврата долгов и потенциальных санкций против него. Таким образом, по отношению к нему как к частному лицу у банка больше возможностей действовать, чтобы взыскать долги.

Кроме того, Трампу нужно будет вернуть в госкассу США 72 миллиона долларов, которые он получил в качестве возврата налогов в 2010 года, так как в тот раз Трамп подал декларацию, в которой сказано, что руководимый им бизнес в 2008 и 2009 годах потерпел потери в размере 1,4 миллиарда долларов.

Семейный бизнес

Президенту по-прежнему принадлежат более 500 предприятий, в том числе гостиницы, центры отдыха, гольф-клубы и другие активы. Хотя взрослые сыновья Трампа фактически переняли руководство его The Trump Organization, у президента по-прежнему был доступ к активам его предприятий. Партия демократов такую ситуацию назвала конфликтом интересов, влияющим на выбор Трампа и принятие политических решений.

Во время президентства Трампа многие гости останавливались именно в управляемых Трампом гостиницах, в свою очередь принадлежащая Китаю компания получила договор на несколько миллионов долларов, позволив развивать гольф-площадку Трампа в Объединенных Арабских Эмиратах. Нужно добавить, что это произошло во время, когда американско-китайская торговая война уже набирала обороты.

Ясно, что после окончания президентства Трамп может вернуться к более активной роли в своих предприятиях. Большая часть активов принадлежащих ему предприятий - недвижимость и гостиницы, и бизнес-издание Forbes отмечает, что The Trump Organization получила значительный удар из-за пандемии. Так, например, стоимость холдинга Трампа с 1 по 18 марта снизилась на один миллиард долларов.

Кроме того, президентство Трампа могло служить своего вида маркетинговой кампанией бизнеса Трампа. Однако эксперты указывают, что по некоторым вопросам его репутация после президентства могла пострадать очень сильно.

По подсчетам City Realty, стоимость принадлежащих Трампу зданий в Нью-Йорке, где он большой популярностью гордиться не может, за последние четыре года снизилась на четверть. 5

"Недвижимость и гостиницы - это та часть бизнеса, которые может принести бизнесу семьи Трампа большие потери. В нынешней ситуации этот бизнес очень тяжело управляем, и нужно считаться с тем, что репутация бренда Трампа после этих четырех лет могла получить неприятный удар", - указал журналист и биограф Трампа Майкл Д’Антонио.