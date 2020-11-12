Чт, 12.11.2020
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Эдгар Ринкевич

В Даугавпилсе увеличение числа случаев Covid-19 связывают с распространением в семьях

Даугавпилсская больница

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Даугавпилсе увеличение числа случаев Covid-19 на этой неделе связывают с распространением вируса в семьях, заявила агентству LETA управляющая делами городской думы Жанна Кобзева.

По ее словам, большой вспышки в Даугавпилсе нет, однако новые случаи все чаще регистрируются в семьях, где до этого были больные Covid-19. Кроме того, сейчас чаще болеют именно взрослые, а не дети, как это было в начале осени.

В свою очередь специалист по общественным отношениям социальной службы Даугавпилса Марина Горкина рассказала, что Covid-19 был констатирован у нескольких работников учреждения. Однако прием клиентов по предварительной записи продолжается.

В городе до окончания режима чрезвычайной ситуации закрыты и две общественные банки, однако еще одна баня продолжает работу по пятницам и субботам. 

Данные Центра профилактики и контроля заболеваний свидетельствуют, что общее число заболевших за последние 14 дней в Даугавпилсе достигло 369 человек.

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