В Даугавпилсе увеличение числа случаев Covid-19 связывают с распространением в семьях

В Даугавпилсе увеличение числа случаев Covid-19 на этой неделе связывают с распространением вируса в семьях, заявила агентству LETA управляющая делами городской думы Жанна Кобзева.
По ее словам, большой вспышки в Даугавпилсе нет, однако новые случаи все чаще регистрируются в семьях, где до этого были больные Covid-19. Кроме того, сейчас чаще болеют именно взрослые, а не дети, как это было в начале осени.
В свою очередь специалист по общественным отношениям социальной службы Даугавпилса Марина Горкина рассказала, что Covid-19 был констатирован у нескольких работников учреждения. Однако прием клиентов по предварительной записи продолжается.
В городе до окончания режима чрезвычайной ситуации закрыты и две общественные банки, однако еще одна баня продолжает работу по пятницам и субботам.
Данные Центра профилактики и контроля заболеваний свидетельствуют, что общее число заболевших за последние 14 дней в Даугавпилсе достигло 369 человек.