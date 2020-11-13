Рихард Букартс пополнит состав рижского "Динамо"

Рихард Букартс в этом сезоне ещё не принимал участия в официальных матчах, если не учитывать выступления в составе сборной Латвии на Кубке Германии.

Хоккеист занимался индивидуально вместе с Мартиньшем Карсумсом, Оскаром Бартулисом, Артуром Кулдой, Виталием Павловым и другими.

Петерис Скудра отметил, что Букартс в данный момент находится не в лучшей спортивной форме, поэтому в ближайших играх не стоит ждать его выхода на лёд. "Динамо" пока официально не объявило о подписании игрока.

"Знаем, чего от него ожидать. Кроме того нам нравится азарт Букартса на льду. В ближайших играх он не примет участия, но в составе мы увидим его немного позже", - сказал тренер.

В прошлом сезоне Букартс выступал в чемпионате Германии, где набрал 19 (10+9) очков в 48 матчах. В общей сложности Букартс в чемпионате Германии провёл 92 матча, набрал 42 очка (19+23).

Напомним, ранее к "Динамо" подписало проверочные контракты с нападающими Глебом Зыряновым и Гунаром Скворцовым. Также "Динамо" расторгло контракт с канадским защитником Эндрю О’Брайеном.

В данный момент "Динамо" с семью очками в 19 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ.