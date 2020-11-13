"Куньлунь" вошёл в историю мирового хоккея. Всё благодаря женщине

Пекинский хоккейный клуб "Куньлунь Ред Стар" принял на работу Стефани Кляйн, которая стала первой женщиной-сервисменом в истории профессиональных высших лиг. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.
Основным местом работы Кляйн является женский китайский клуб "КРС Ванке Рэйз", но теперь она временно будет работать в клубе КХЛ "Куньлунь Ред Стар". Она будет выполнять обязанности менеджера по экипировке.
Maestro at work @skleiner1 #StephMakesHistory pic.twitter.com/XulqXbT1Ha— Kunlun Red Star (@KRSchina) November 12, 2020
В команде она заменит Дмитрия Сафонова, находящегося на больничном, и станет первой девушкой в истории мирового хоккея на скамейке профессиональной мужской команды высшего дивизиона.
"Пока Дима Сафонов на больничном, к нашей мужской команде присоединилась его коллега из "КРС Ванке Рэйз", Стефани Кляйн! Таким образом, Стеф станет первой девушкой в истории мирового хоккея на скамейке профессиональной мужской команды высшего дивизиона!", - говорится в сообщении клуба.
⚡️ That's why we call this day historic one. Wonderful Stephanie Klein joins our men's team as equipment manager to become the first female equipment manager in professional top leagues history! #RedStarHockey pic.twitter.com/rNrOHkGWAr— Kunlun Red Star (@KRSchina) November 12, 2020
В четверг, 12 ноября, Стефани дебютировала в КХЛ во время матча "Куньлуня" и "Торпедо", в котором нижегородцы одержали победу со счётом 2:0.
В нынешнем сезоне китайский клуб, набрав в 23 матчах 12 очков, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.