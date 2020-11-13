Пт, 13.11.2020
Много делать не надо. Необходимы дистанцирование и лозунг "дома, работа, свежий воздух". Уга Думпис, инфекционист
Уга Думпис, инфекционист

"Куньлунь" вошёл в историю мирового хоккея. Всё благодаря женщине

ФОТО: Twitter: @KRSchina

Пекинский хоккейный клуб "Куньлунь Ред Стар" принял на работу Стефани Кляйн, которая стала первой женщиной-сервисменом в истории профессиональных высших лиг. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

Основным местом работы Кляйн является женский китайский клуб "КРС Ванке Рэйз", но теперь она временно будет работать в клубе КХЛ "Куньлунь Ред Стар". Она будет выполнять обязанности менеджера по экипировке.

В команде она заменит Дмитрия Сафонова, находящегося на больничном, и станет первой девушкой в истории мирового хоккея на скамейке профессиональной мужской команды высшего дивизиона. 

"Пока Дима Сафонов на больничном, к нашей мужской команде присоединилась его коллега из "КРС Ванке Рэйз", Стефани Кляйн! Таким образом, Стеф станет первой девушкой в истории мирового хоккея на скамейке профессиональной мужской команды высшего дивизиона!", - говорится в сообщении клуба.

В четверг, 12 ноября, Стефани дебютировала в КХЛ во время матча "Куньлуня" и "Торпедо", в котором нижегородцы одержали победу со счётом 2:0.

В нынешнем сезоне китайский клуб, набрав в 23 матчах 12 очков, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Последние новости

НАВЕРХ
Back