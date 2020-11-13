"Куньлунь" вошёл в историю мирового хоккея. Всё благодаря женщине

Основным местом работы Кляйн является женский китайский клуб "КРС Ванке Рэйз", но теперь она временно будет работать в клубе КХЛ "Куньлунь Ред Стар". Она будет выполнять обязанности менеджера по экипировке.

В команде она заменит Дмитрия Сафонова, находящегося на больничном, и станет первой девушкой в истории мирового хоккея на скамейке профессиональной мужской команды высшего дивизиона.

"Пока Дима Сафонов на больничном, к нашей мужской команде присоединилась его коллега из "КРС Ванке Рэйз", Стефани Кляйн! Таким образом, Стеф станет первой девушкой в истории мирового хоккея на скамейке профессиональной мужской команды высшего дивизиона!", - говорится в сообщении клуба.

⚡️ That's why we call this day historic one. Wonderful Stephanie Klein joins our men's team as equipment manager to become the first female equipment manager in professional top leagues history! #RedStarHockey pic.twitter.com/rNrOHkGWAr — Kunlun Red Star (@KRSchina) November 12, 2020

В четверг, 12 ноября, Стефани дебютировала в КХЛ во время матча "Куньлуня" и "Торпедо", в котором нижегородцы одержали победу со счётом 2:0.