В МИД пояснили, почему Тихановской в Риге не нужно будет сидеть на самоизоляции

Во время визита Тихановской в Латвию будет соблюдаться строжайший эпидемиологический протокол, сообщил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.

Он указал, что лицам будет обеспечено перемещение по отдельности, будут использоваться маски для лица, в силе будет и требование о дистанцировании. По словам Бекериса, будет произведена дезинфекция всех помещений до и после встреч, кроме того, будет строго ограничено число вовлеченных лиц.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел отметил, что встречи Тихановской с латвийскими чиновниками планируется без участия СМИ, не предусмотрено и публичных мероприятий, чтобы снизить какие-либо контакты. 9

Говоря о том, почему кандидату в президенты Беларуси не нужно будет соблюдать двухнедельную самоизоляцию, пресс-секретарь МИД пояснил, что согласно правилам Кабинета министров, требования самоизоляции не относятся к лицам, прибывающим в Латвию по приглашению министерства.

В пятницу Тихановская лично встретится с главой МИД Эдгаром Ринкевичем, президентом Эгилом Левитсом и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Перед прибытием Тихановской в Ригу у Латвийского телевидения была возможность поговорить с ней дистанционно. В ходе разговора она отметила, что оппозиция Беларуси призывает лидеров других стран установить экономические санкции и прекратить какую-либо поддержку госструктурам Беларуси.

"Всем страшно, но все стараются изо всех сил, так как понимают, что остановиться уже нельзя, и только при таком давлении мы сможем одержать победу в этой битве. И мы это сделаем", - сказала Тихановская.