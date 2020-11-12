В МИД пояснили, почему Тихановской в Риге не нужно будет сидеть на самоизоляции

В пятницу, 13 ноября, Ригу с визитом посетит белорусская оппозиционер Светлана Тихановская, сообщает Латвийское телевидение.
Во время визита Тихановской в Латвию будет соблюдаться строжайший эпидемиологический протокол, сообщил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.
Он указал, что лицам будет обеспечено перемещение по отдельности, будут использоваться маски для лица, в силе будет и требование о дистанцировании. По словам Бекериса, будет произведена дезинфекция всех помещений до и после встреч, кроме того, будет строго ограничено число вовлеченных лиц.
Говоря о том, почему кандидату в президенты Беларуси не нужно будет соблюдать двухнедельную самоизоляцию, пресс-секретарь МИД пояснил, что согласно правилам Кабинета министров, требования самоизоляции не относятся к лицам, прибывающим в Латвию по приглашению министерства.
В пятницу Тихановская лично встретится с главой МИД Эдгаром Ринкевичем, президентом Эгилом Левитсом и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Перед прибытием Тихановской в Ригу у Латвийского телевидения была возможность поговорить с ней дистанционно. В ходе разговора она отметила, что оппозиция Беларуси призывает лидеров других стран установить экономические санкции и прекратить какую-либо поддержку госструктурам Беларуси.
"Всем страшно, но все стараются изо всех сил, так как понимают, что остановиться уже нельзя, и только при таком давлении мы сможем одержать победу в этой битве. И мы это сделаем", - сказала Тихановская.
Rīt Latvijā ieradīsies Baltkrievijas opozīcijas līdere @Tsihanouskaya. LTV žurnāliste @udre_anna sazinājās ar Svetlanu Tihanovsku pirms viņas ierašanās Latvijā, lai noskaidrotu, kāda pašlaik ir situācija Baltkrievijā un kādi ir opozīcijas turpmākie plāni. https://t.co/Bpob5o8ieV pic.twitter.com/SsW5aBZie6— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 12, 2020