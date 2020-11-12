"Динамо" дома уступило одной из худших команд КХЛ

Матч завершился со счётом 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) в пользу гостей. Отметим, что это поражение стало 13-м подряд для команды Петериса Скудры, если учитывать два технических поражения, которые КХЛ засчитала рижанам в четверг.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб, а в заключительном отрезке игры хоккеисты порадовали четырьмя голами. Счёт в матче открыл Ере Карьялайнен, несколько минут спустя Игорь Руденков удвоил преимущество ХК "Сочи", а за 6 минут до конца основного времени Мальте Стрёмвалль в третий раз огорчил "Динамо".

За минуту до финальной сирены динамовцам удалось забросить шайбу престижа, благодаря точному броску Евгения Грачёва.

В данный момент "Динамо" с семью очками в 19 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе ХК "Сочи" 18 очков в 24 матчах и 10 место на Западе.