Думпис: мы видим последствия пятничных и субботних вечеринок

Он пояснил, что инкубационный период Covid-19 - пять дней. По его словам, в четверг и пятницу можно будет увидеть, кто в пятницу или субботу ходил в гости.

"Ни коим образом не могли ожидать, что случаи снизятся. Строгие ограничения начались в понедельник, но те, кто в конце недели ходил в гости или на вечеринку, заболевают сейчас",

- отметил Думпис.

В то же время он отметил, что сейчас еще слишком рано, чтобы оценивать эффект новых ограничений. По его словам, ограничений не мало, проблема в том, как люди их соблюдают. "Ограничения можно установить всякие, но, если их не соблюдать по сути, то эффекта не будет", - сказал эксперт, отметив, что проблема наблюдается во всей Европе.

Думпис пояснил, что люди, особенно в возрасте от 15 до 40 лет, более не готовы соблюдать ограничения. По его мнению, если не добиться понимания людей, то этого нельзя будет сделать и с помощью полиции и армии. Он отметил, что нужно добиться сотрудничества людей.

"Много делать не надо. Необходимы дистанцирование и лозунг "дома, работа, свежий воздух",

- сказал инфектолог.

Напомним, в среду в Латвии выявлено 533 новых случая Covid-19, двое инфицированных скончались. Это самое большое суточное количество новых случаев Covid-19 с начала пандемии.

За прошедшие сутки сделано 6833 теста на Covid-19, положительными были 7,8% тестов. Это один из самых высоких показателей доли положительных тестов за весь период пандемии.

Умершие входили в возрастные группы 80-85 и 90-95 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 107 человек, инфицированных Covid-19.

В целом в стране Covid-19 был выявлен у 9381 человека, выздоровели 1515 человек. Данные о выздоровлении 44 человек поступили вчера. По расчетам агентства LETA, в настоящее время Covid-19 болеют 7759 человек.

Вчера госпитализировано 44 больных Covid-19, выписано 30. В больницах лечатся 312 человек, у 17 болезнь протекает в тяжелой форме.