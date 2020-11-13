Пт, 13.11.2020
Я допустил ошибку. Мне стыдно, что я так поступил. Юрис Пуце, подавший в отставку министр
Юрис Пуце, подавший в отставку министр

Определились все участники чемпионата Европы по футболу

ФОТО: Reuters/ScanPix

В четверг, 12 ноября, прошли стыковые матчи квалификации финальной части чемпионата Европы по футболу, перенесённого на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Последние четыре путёвки на турнир добыли сборные Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии.

Сборная Северной Македонии обыграла в гостях команду Грузии (1:0), Венгрия дома победила Исландию (2:1), сборная Словакии в дополнительное время на выезде обыграла команду Северной Ирландии (2:1), а Шотландия в гостях в серии одиннадцатиметровых оказались сильнее Сербии (основное и дополнительное время - 1:1, пенальти - 5:4).

Стоит отметить, что Северная Македония впервые станет участником чемпионата Европы. Единственный гол в ворота Грузии забил 37-летний Горан Пандев, который является настоящей легендой своей сборной.

Жеребьёвка чемпионата Европы состоялась в ноябре 2019 года. Окончательные составы групп выглядят следующим образом:

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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