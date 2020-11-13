Определились все участники чемпионата Европы по футболу

Последние четыре путёвки на турнир добыли сборные Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии.

Сборная Северной Македонии обыграла в гостях команду Грузии (1:0), Венгрия дома победила Исландию (2:1), сборная Словакии в дополнительное время на выезде обыграла команду Северной Ирландии (2:1), а Шотландия в гостях в серии одиннадцатиметровых оказались сильнее Сербии (основное и дополнительное время - 1:1, пенальти - 5:4).

Стоит отметить, что Северная Македония впервые станет участником чемпионата Европы. Единственный гол в ворота Грузии забил 37-летний Горан Пандев, который является настоящей легендой своей сборной.

Жеребьёвка чемпионата Европы состоялась в ноябре 2019 года. Окончательные составы групп выглядят следующим образом:

Стали известны все участники #EURO2020. Следующее лето будет огненным 🔥 pic.twitter.com/0gspI5399C — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) November 12, 2020