Полиция в Риге нашла у мужчины амфетамин и ручку, наполненную патронами

В Риге полиция на прошлой неделе нашла у мужчины 16,4 граммов амфетамина, два газовых пистолета и специальную ручку, наполненную мелкокалиберными патронами, сообщает агентство LETA.
6 ноября полиция провела обыск в одной из квартир по улице Маскавас и задержала мужчину 1972 года за незаконное хранение наркотических веществ.
По месту жительства мужчины полиция изъяла 16,4 граммов амфетамина, два газовых пистолета и специальную ручку, состоявшую из мелкокалиберных патронов.
На экспертизу переданы также четыре свертка с зеленовато-коричневым веществом, 12 пакетиков с порошком светлого цвета, 25 таблеток и примерно 100 граммов порошкообразного вещества, а также изъятое оружие и ручки.