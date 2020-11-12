Пт, 13.11.2020
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Уга Думпис, инфекционист

Полиция в Риге нашла у мужчины амфетамин и ручку, наполненную патронами

ФОТО: Valsts policija

В Риге полиция на прошлой неделе нашла у мужчины 16,4 граммов амфетамина, два газовых пистолета и специальную ручку, наполненную мелкокалиберными патронами, сообщает агентство LETA.

6 ноября полиция провела обыск в одной из квартир по улице Маскавас и задержала мужчину 1972 года за незаконное хранение наркотических веществ.

По месту жительства мужчины полиция изъяла 16,4 граммов амфетамина, два газовых пистолета и специальную ручку, состоявшую из мелкокалиберных патронов.

На экспертизу переданы также четыре свертка с зеленовато-коричневым веществом, 12 пакетиков с порошком светлого цвета, 25 таблеток и примерно 100 граммов порошкообразного вещества, а также изъятое оружие и ручки.

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