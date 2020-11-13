Пт, 13.11.2020
Я обманывал своих коллег и латвийское общество. Юрис Пуце, подавший в отставку министр
Юрис Пуце, подавший в отставку министр

Левитс, Кариньш и Ринкевич встретятся с лидером белорусской оппозиции Тихановской

Светлана Тихановская.

ФОТО: ODD ANDERSEN/AFP

Президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич встретятся с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая посетит Латвию. 

Встреча Левитса с Тихановской состоится в 15.30 в Рижском замке, в 16 часов с ней встретится Кариньш, а Ринкевич проведеи с Тихановской рабочий обед, на котором они обсудят актуальную ситуацию в Белоруссии и будущие инициативы. 

Также в рамках визита Тихановская удаленно примет участие в международном форуме по вопросам политики безопасности "Рижская конференция 2020".

Последние новости

НАВЕРХ
Back