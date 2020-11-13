Bez tabu получила жалобу о том, что магазин Дидрихсоне работает по воскресеньям

11 ноября в программе Bez Tabu женщина по имени Анна обратилась с вопросом о времени работы магазина блогерши Butterfly.

"Почему на Элину не распространяются те ограничения, которые относятся к другим, - ограничение на торговлю по воскресеньям?" - спросила Анна.

Как оказалось, недавно Дидрихсоне в соцсетях сообщила, что ее магазин будет открыт и по воскресеньям.

Считается ли это нарушением, программе ответили представители министерства здравоохранения.

Чтобы уменьшить распространение заболевания Covid-19, во время режима чрезвычайной ситуации в конце недели закрыты все торговые центры. Работать могут продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины, торгующие кормом для животных, книгами и прессой, гигиеническими и хозяйственными товарами. В свою очередь, если магазин находится вне торгового центра, упомянутые ограничения к ним не относятся, что значит, что магазин Дидрихсоне может продолжать работать по выходным.

"Таким образом, ключевое слово - торговый центр. Маленькие магазинчики, маленькие лавки, где невозможно большое скопления людей, могут работать, но, конечно, осторожно", - сказала ведущая программы.

Дидрихсоне прокомментировала увиденное в Instagram: