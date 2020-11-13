Тканевая маска защищает от Covid-19 и того, кто ее носит

Ранее эксперты подчеркивали роль тканевых масок в улавливании инфекционных частиц, когда находящиеся вокруг люди кашляют, чихают или разговаривают. Правда, ничего не упоминалось о том, защищен ли при этом сам носитель маски.

Однако на этой неделе имеющаяся информация была дополнена утверждением, что тканевые маски для лица "обеспечивают фильтрацию личной безопасности".

Это означает, что маска может улавливать потенциально инфицированные воздушные капли и защищать своего владельца. 50

Эксперты подчеркивают, что эффективность тканевых масок в фильтрации частиц варьируется от исследования к исследованию, но очевидно, что маски с несколькими слоями ткани и большим количеством нитей лучше задерживают частицы. В некоторых случаях тканевая маска для лица могла улавливать почти 50% мельчайших частиц (менее 1 микрона) из воздуха. При разговоре возникают мелкие капельки размером не более 10 микрон.

В новых рекомендациях эксперты в области здравоохранения процитировали несколько исследований, подчеркивающих способность тканевых масок защищать и тех, кто их носит. Например, в исследовании, посвященном вспышке Covid-19 на военном корабле США, утверждается, что ношение лицевых масок на борту снизило риск заражения на 70%.