42% латвийской молодежи в ближайшие 5 лет планирует приобрести свое жилье

Такой вывод был сделан в опросе банка Luminor о желаниях и возможностях молодежи в отношении жилья.

При ответе на вопрос о планах по выбору жилья на ближайшие пять лет, чаще всего, или в 42% молодые люди указали, что планируют приобрести собственное жилье, 18% планируют жить в арендованном жилье, 12% планируют жить в принадлежащей партнеру собственности, а 13% признали, что у них нет ни каких планов на будущее. Интересно, что из стран Балтии в Литве самая большая доля, или 54% молодых людей, которые в ближайшие годы планируют обзавестись жильем, в то время как в Эстонии это планирует ровно половина молодых людей.

25% ипотечных кредитов выдаются молодым людям младше 30 лет

"Большинство, или три четверти молодых людей считают, что приобретение жилья - это хорошее вложение в будущее, а 70% предпочли бы платить по кредиту, а не арендную плату. Обзавестись своей собственностью до 30 лет можно - это доказывают и данные опроса, в которых видно, что 27% молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет уже сейчас самим или их партнеру принадлежит свое жилище. В этом возрасте многие молодые люди уже успешно начинают карьеру и обеспечивают себе стабильный доход. Другие создают семьи и вместе с партнером решают сделать следующий серьезный долгосрочный шаг – приобрести собственное жилье. По данным банка Luminor, 25% всех новых ипотечных кредитов выдается клиентам именно в этой возрастной группе", - рассказывает Каспар Лукачовс, руководитель жилищного кредитования банка Luminor в Балтии.

Чаще всего жилье покупают работающие в IT-сфере

По данным банка Luminor, чаще всего кредитополучатели в возрасте от 20 до 30 лет работают в сфере ИТ или в финансовой сфере, в государственном секторе. Их средний доход составляет 1300 евро после уплаты налогов, у 67% высшее образование и половина из них живут одни. Средняя цена собственности, которую выбирают для приобретения молодые люди, составляет 75 тысяч евро, а срок ипотечного кредита в таких случаях составляет в среднем 23 года. 35% молодых людей, взявших кредит в банке Luminor, воспользовались для приобретения недвижимой собственности поддержкой Altum для молодых специалистов, 18% воспользовались поддержкой семей.

"Наблюдения компании недвижимой собственности Latio схожи: не менее 20% наших сделок - с молодыми людьми в возрасте до 30 лет и чуть за 30. Большая часть работает в сфере ИТ, так как в этой сфере в среднем большие зарплаты и большая стабильность доходов, поэтому за более короткое время можно собрать на первый взнос. Большая часть сделок происходит с привлечением банковского кредита и использованием программы Altum как для семей с детьми, так и для молодых специалистов. Еще мы наблюдали, что молодые люди, если позволяют доходы, охотнее выбирают жить в новых, а не в серийных проектах. Это можно видеть и в рыночных отчетах Latio - интерес к новым проектам все больше увеличивается", - рассказывает Эвия Дзените, Руководитель Отдела торговли жильем Latio.

Главное препятствие для покупки жилья - слишком низкие доходы

В то же время половина молодых людей в Латвии утверждают, что хотели бы приобрести собственное жилье, но в настоящее время у них нет такой возможности. Основными препятствиями, которые останавливают молодых людей от приобретения собственного жилья, являются слишком низкие доходы (67%), недостаточные сбережения для первого взноса (48%), отсутствие подходящего жилья (28%), а 27% считают, что банки не дадут им кредит на приобретение жилья, потому что они слишком молоды. Часто по этим причинам молодым людям приходится жить с родителями дольше, чем хотелось бы. "Важно, чтобы молодые люди перед приобретением жилья тщательно оценивали свою способность погасить кредитные обязательства. Это понять помогает и банк – возможности молодых людей, как и каждого достигшего совершеннолетия клиента, получить кредит мы оцениваем по одним и тем же принципам, рассматривая размер и регулярность доходов, общие кредитные обязательства и обеспечение, или выбранную собственность", - говорит Каспар Лукачовс.