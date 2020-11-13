Мэра Якутска Сардану Авксентьеву часто называют "оппозиционером". Она ответила, на кого работает

Временная работа

"Не надо держаться ни за какие должности, ни за какие стулья. Потому что сегодня ты мэр, а послезавтра ты опять обычная горожанка", - сказала Сардана в интервью.

Политик честно признается, что не планирует занимать свой пост долго:

"Я оторвана от семейных дел, жизни своей семьи. Поэтому, конечно, я хотела бы когда-нибудь стать нормальной бабушкой. Когда тебя внуки не узнают - это ненормально".

Кто на самом деле ее работодатель

На стене за Сарданой в ее рабочем кабинете висит не портрет Путина, а снимок празднования народом Ысыаха (праздник лета). На вопрос "почему?" политик скромно отвечает:

"Отрицания никакого здесь нет, просто я подумала, что я должна себе постоянно, каждый день по несколько раз напоминать, кто у меня работодатель. Вот и все".

Оппозиция?

Гордеева напомнила Сардане о том, как она заступилась за шамана Габышева, который в 2019 году дважды ходил "изгонять Путина".

"Это эмоции, когда просто жалко человека. Женщины склонны больше, чем мужчины, проявлять эмпатию, сострадание. И когда определенного человека с несчастной судьбой, не вполне здорового начинают таскать туда-сюда. То у него коронавирус, то еще что-то. Ну как бы... Что это?".

Также Сардана голосовала против поправок в Конституции. Катерина спросила, почему ей за это ничего не было.

"Ну пока не было. Кто же знает-то (смеется)", - сказала Сардана. На вопрос, не страшно ли ей, она ответила:

"Нет. А что со мной сделают? Я же у себя дома, в родном городе. Опять же. Почему против? Шаман шел изгонять Путина, она за него заступилась - значит она тоже против Путина. Да нет! Конституция - значит против Путина. Да нет! Я, между прочим, отношусь к Владимиру Владимировичу с должным уважением. Почему? Потому что все-таки 20 лет управлять такой державой, как Россия, - это немало и это очень сложно. Мы же наверняка и половины не знаем, что происходит".

По ее признанию, она полностью прочитала все поправки и что-то даже "нашло в душе глубокий отклик", что-то она не поняла, зачем прописывать в Конституции, но "одна штука цепанула":

"Это то, что допускается отмена выборности мэров. Я как избранный мэр, влеченный доверием народа и который считает, что правильно участвовать в выборах - не могла это поддержать. Это моя гражданская позиция. Почему из этого столько шума?".

Она продолжила: "Якутск - это не оппозиция. Просто очень самостоятельные люди. (...) У нас генетически в характере самостоятельность, сплоченность и собственные суждения. Это в характере есть, климатические условия выковали нас такими особенными людьми".

Зачем становиться мэром города?