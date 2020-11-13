Мэра Якутска Сардану Авксентьеву часто называют "оппозиционером". Она ответила, на кого работает

На выборах мэра Якутска в 2018-м она обошла кандидата от "Единой России", которого поддерживал губернатор, затем развернула в администрации реформы, а во время голосования по поводу поправок к Конституции была против "обнуления" сроков Владимира Путина. Политик Сардана Авксентьева стала новой гостьей программы "Скажи Гордеевой".
Временная работа
"Не надо держаться ни за какие должности, ни за какие стулья. Потому что сегодня ты мэр, а послезавтра ты опять обычная горожанка", - сказала Сардана в интервью.
Политик честно признается, что не планирует занимать свой пост долго:
Кто на самом деле ее работодатель
На стене за Сарданой в ее рабочем кабинете висит не портрет Путина, а снимок празднования народом Ысыаха (праздник лета). На вопрос "почему?" политик скромно отвечает:
Оппозиция?
Гордеева напомнила Сардане о том, как она заступилась за шамана Габышева, который в 2019 году дважды ходил "изгонять Путина".
"Это эмоции, когда просто жалко человека. Женщины склонны больше, чем мужчины, проявлять эмпатию, сострадание. И когда определенного человека с несчастной судьбой, не вполне здорового начинают таскать туда-сюда. То у него коронавирус, то еще что-то. Ну как бы... Что это?".
Также Сардана голосовала против поправок в Конституции. Катерина спросила, почему ей за это ничего не было.
"Ну пока не было. Кто же знает-то (смеется)", - сказала Сардана. На вопрос, не страшно ли ей, она ответила:
"Нет. А что со мной сделают? Я же у себя дома, в родном городе. Опять же. Почему против? Шаман шел изгонять Путина, она за него заступилась - значит она тоже против Путина. Да нет! Конституция - значит против Путина. Да нет! Я, между прочим, отношусь к Владимиру Владимировичу с должным уважением. Почему? Потому что все-таки 20 лет управлять такой державой, как Россия, - это немало и это очень сложно. Мы же наверняка и половины не знаем, что происходит".
По ее признанию, она полностью прочитала все поправки и что-то даже "нашло в душе глубокий отклик", что-то она не поняла, зачем прописывать в Конституции, но "одна штука цепанула":
Она продолжила: "Якутск - это не оппозиция. Просто очень самостоятельные люди. (...) У нас генетически в характере самостоятельность, сплоченность и собственные суждения. Это в характере есть, климатические условия выковали нас такими особенными людьми".
Зачем становиться мэром города?
"Я попала в какую-то ситуацию, когда казалось, что больше выбора-то и нет. Моего предыдущего руководителя аэропорта арестовали. Понятно было, что придет новый руководитель. Понятно, что я женщина пенсионного возраста - 48 лет, - меня метлой оттуда отправят, и я безработный человек. (...) Как бы смешно это ни звучало, так оно и было", - сказала Сардана, отметив, что сделать людей счастливыми - это было "само собой".
"Если серьезно, если ты не ставишь перед собой каких-то таких целей, то соваться туда не надо. (...) Есть идея и стремление все изменить. Не знаю, насколько все получится в конечном итоге, но сама идея! Я думаю, что как бы ни закончилась эта вся история, город Якутск уже никогда не будет прежним. Я думаю, что мы задали друг другу высокие стандарты общения и высокие стандарты открытости. От каждого, кто придет после меня - будут требовать того же".
"Единая Россия"
После победы на выборах мэра Сардана стала сторонником партии "Единая Россия". Как она сама объясняет - это возможность принимать участие в собраниях партии, не являясь ее членом.
"У меня больше половины членов городской думы - члены "Единой России". Поэтому мне нужна площадка для равноценного обсуждения. Постараться найти общие точки соприкосновения для вопросов города - это всегда полезно".
О муже и влюбленности в 42
Сардана замужем за Виктором Авксентьевым, членом партии "Единая Россия". По ее словам, никаких политических споров между ними нет.
"Мы же должны понимать, что в партию когда-то вступали из самых лучших побуждений. И вот мой супруг один из них", - сказала женщина в ответ на то, что эту партию называют "партией жуликов и воров".
"Зрелые чувства - это совершенно другое, но от этого чувства даже сильнее", - сказала мэр. Оба в то время работали в мэрии и уволились. Сардана отметила, что это никак не был служебный роман, но работа мешала отношениям.
Видео: Выпуск "Скажи Гордеевой" с Сарданой Авксентьевой