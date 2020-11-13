Обрати внимание! Как торговые центры будут работать по выходным

Во время режима ЧС с 9 ноября по 6 декабря в торговых центрах в выходные и праздничные дни будут работать только продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины, торгующие кормом для животных, книгами и прессой, гигиеническими и хозяйственными товарами. Также будут открыты места продажи телекоммуникационных товаров и услуг. Будет возможна выдача товаров, купленных с помощью дистанционных средств связи.

На одного посетителя должно приходиться по меньшей мере 10 квадратных метров пространства, доступного для посетителей. Информация о максимальном количестве посетителей должна быть размещена на видном месте. Представители магазинов должны требовать у посетителей надевать маски.

Маску также следует носить на открытых рынках и в местах уличной торговли.

Представители магазинов должны при входе предоставлять информацию, в том числе на иностранном языке, о максимально разрешенном количестве людей, которые могут одновременно находиться в конкретном магазине.

Под понятием "торговые центры" понимаются здания, предназначенные для постоянной и систематической торговли, с общей торговой площадью не менее 10 000 квадратных метров или те, в которых по крайней мере десять торговцев или поставщиков услуг работают в отдельных торговых точках.