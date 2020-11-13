Пт, 13.11.2020
Система здравоохранения уже перегружена Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Прямая трансляция: Выступление Светланы Тихановской в ​​Риге и комментарий Ринкевича

Прямая трансляция: Выступление Светланы Тихановской в ​​Риге и комментарий Ринкевича
Дополнено в 16:30

ФОТО: Ritzau Scanpix Denmark / REUTERS/Scanpix

В пятницу, 13 ноября, состоятся основные дискуссии международного форума безопасности и политики "Рижская конференция 2020". На мероприятии выступят эксперты и политики мирового уровня, а также лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. За ходом конференции можно следить в течение дня на портале TVNET.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил, что белорусское гражданское общество играет ключевую роль в определении будущего своей страны.

Как сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), Ринкевич встретился с Тихановской, которая приняла участие в ежегодном форуме по безопасности и внешней политике "Рижская конференция 2020".

Ринкевич отметил, что

Латвия продолжит выступать за сохранение санкционной политики в отношении тех белорусских должностных лиц, которые несут ответственность за необоснованные репрессии со стороны правоохранительных органов и фальсификацию результатов президентских выборов в Беларуси.

Министр и Тихановская отметили, что единственным продуктивным выходом из ситуации в Беларуси является проведение новых справедливых и свободных президентских выборов в присутствии международных наблюдателей.

Тихановская поблагодарила Латвию за помощь белорусскому гражданскому обществу и четкую позицию по вопросу соблюдения основных демократических прав белорусов. В ходе беседы обсуждались возможные варианты развития ситуации в Беларуси, состоялся обмен мнениями о возможностях оказания дальнейшей помощи жертвам репрессий.

Последние новости

НАВЕРХ
Back