Прямая трансляция: Выступление Светланы Тихановской в Риге и комментарий Ринкевича
В пятницу, 13 ноября, состоятся основные дискуссии международного форума безопасности и политики "Рижская конференция 2020". На мероприятии выступят эксперты и политики мирового уровня, а также лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. За ходом конференции можно следить в течение дня на портале TVNET.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил, что белорусское гражданское общество играет ключевую роль в определении будущего своей страны.
Как сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), Ринкевич встретился с Тихановской, которая приняла участие в ежегодном форуме по безопасности и внешней политике "Рижская конференция 2020".
Ринкевич отметил, что
Министр и Тихановская отметили, что единственным продуктивным выходом из ситуации в Беларуси является проведение новых справедливых и свободных президентских выборов в присутствии международных наблюдателей.
Тихановская поблагодарила Латвию за помощь белорусскому гражданскому обществу и четкую позицию по вопросу соблюдения основных демократических прав белорусов. В ходе беседы обсуждались возможные варианты развития ситуации в Беларуси, состоялся обмен мнениями о возможностях оказания дальнейшей помощи жертвам репрессий.