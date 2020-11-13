Прямая трансляция: Выступление Светланы Тихановской в ​​Риге и комментарий Ринкевича

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил, что белорусское гражданское общество играет ключевую роль в определении будущего своей страны.

Как сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), Ринкевич встретился с Тихановской, которая приняла участие в ежегодном форуме по безопасности и внешней политике "Рижская конференция 2020".

Ринкевич отметил, что

Латвия продолжит выступать за сохранение санкционной политики в отношении тех белорусских должностных лиц, которые несут ответственность за необоснованные репрессии со стороны правоохранительных органов и фальсификацию результатов президентских выборов в Беларуси.

Министр и Тихановская отметили, что единственным продуктивным выходом из ситуации в Беларуси является проведение новых справедливых и свободных президентских выборов в присутствии международных наблюдателей.