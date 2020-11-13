Изъяли 87 пальцев с шеллаком, 13 пальцев с блестками. О событиях этой недели с ударной дозой иронии

Слышали, что ЕС скоро начнет поставлять вакцину от ковида в Латвию? Новость вроде неплохая, да только поговаривают, у нас нет холодильников для транспортировки и правильного хранения этого добра. Ну, начинается! Сперва маски бракованные закупили, теперь вакцину негде хранить, а дальше что? "У нас иголки не те, медперсонал не тот, и вообще Луна убывающая, и лицо ваше нам не нравится…". Эх, чтоб ВИД так же ломался при сборе налогов.

А вообще, любопытно, что за состав вакцины такой холодолюбивый? 100 грамм простокваши, парочка яиц и 3 снежинки? Ладно, если бы речь шла о российской, там понятно – настоянная на водке, отсюда необходимость хранить при низкой температуре. Прививаться ежедневно по 50 грамм, закусывая соленым огурцом.

На этой неделе народ оказался настолько недоволен новыми правилами ЧС, что буквально за пару дней было собрано 10 000 подписей за отмену ограничений на услуги салонов красоты.

Наверное, подписи на 99,99% принадлежали женщинам, ну и одному-двум Маркусам Рива. 1

Нужно ли говорить, что по городу тут же расцвели подпольные маникюрные салоны, так что ждем скорые новости про очередную облаву "На месте задержаны 10 женщин – оперативные органы изъяли 87 пальцев с шеллаком, 13 пальцев с блестками. А в радиусе 100 м не было обнаружено ни одной кутикулы". Девочки, если что, ставьте столик на улице и хобана – вы летняя кафешка!

Прекрасная новость пришла из Бразилии – после того, как мужчину бросила невеста, он женился... вышел замуж?... за самого себя. Сказал "да" перед зеркалом в окружении гостей, не отменять же праздник! Чувак возвёл в абсолют поговорку - приятно поговорить с умным человеком, особенно с самим собой. Это теперь и айфоном сам себя балуй, и мозги сам себе выноси? Так или иначе, надеемся, что этот союз удастся, чтобы потом можно было сказать, что жили они долго и счастливо (но это не точно) и умерли в один день (а вот это наверняка)!

Ну, а мы, отдел маркетинга и тряски Balticom, на этой неделе радуемся тому, что у нас в офисе снова разрешено сидеть на массажных креслах. Да, на период пандемии доступ к ним был закрыт. Но ввиду того, что все увеселительные мероприятия перестали быть доступны, нам разрешили немного потусить на массаже. Теперь вы знаете, как выглядит безудержное веселье в офисе Balticom! К тому же, трясущийся холодец лучше всего создает настроение приближающихся новогодних праздников!

А вы бы привились от ковида?