Кариньш: Covid-19 обострил существовавшие еще до пандемии геополитические проблемы

Он подчеркнул, что пандемия Covid-19 оказала серьезное влияние на систему здравоохранения, экономику и вызвала изменения в поведении людей. Некоторые из этих изменений могут быть полезны в долгосрочной перспективе, например, удаленная работа, упор на использование технологий, но есть и другие последствия, которые предстоит оценить. Один из таких вопросов - каким будет влияние дистанционного обучения на социальное развитие школьников.

Премьер отметил, что за время пандемии мир столкнулся с новыми вызовами, которые возникли из существовавших ранее проблем. Он упомянул конфликт в Нагорном Карабахе, трудности в торговле с Китаем и Россией, конфликт на Украине, оккупацию Крыма, войну на Донбассе, ситуацию в Беларуси.

"В то время, когда демократии во всем мире теряют свое влияние, люди по-прежнему стремятся к демократии. В Беларуси люди восстали против президента, который отказывается признать, что выборы были в значительной степени сфальсифицированы, что они не были ни свободными, ни справедливыми. Люди требуют новых выборов, потому что хотят жить в стабильной, независимой и демократической Беларуси", - подчеркнул Кариньш.

Он отметил, что демократическим странам-единомышленникам необходимо гораздо более тесно сотрудничать, чтобы выстоять против проблем, с которыми они сталкиваются.

Актуальности не потеряло и распространение дезинформации, что влечет за собой фрагментацию общества, заявил Кариньш, отметив, что эта проблема с приходом пандемии Covid-19 только усугубилась.

По словам Кариньша, недавние выборы в США дают надежду на то, что появится основа для обновления и улучшения отношений между ЕС и США, которые необходимы для экономики и интересов обоих партнеров.