От Covid-19 умер "йоркширский потрошитель" - один из самых известных британских преступников

Один из самых известных британских преступников - серийный убийца Питер Сатклифф, известный как "Йоркширский потрошитель", - умер в возрасте 74 лет от осложнений, вызванных Covid-19, - пишет "Медуза".
В начале ноября у Сатклиффа был обнаружен коронавирус. Положительный тест на Covid-19 он сдал вскоре после того, как провел несколько дней в одной из больниц за пределами тюрьмы.
Несмотря на обнаруженный коронавирус, Сатклифф отказался от лечения. Британские СМИ предполагают, что такое решение было связано с религиозными убеждениями мужчины - он был свидетелем Иеговы.
Питер Сатклифф с 1975 по 1980 год убил как минимум 13 женщин и пытался убить еще семь. Почти все убийства были совершены на территории графства Йоркшир. Среди жертв Сатклиффа были как секс-работницы, так и женщины других профессий.
Для поимки "Йоркширского потрошителя" была развернута одна из самых масштабных в британской истории операций.
Преступника задержали лишь в январе 1981.