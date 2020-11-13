От Covid-19 умер "йоркширский потрошитель" - один из самых известных британских преступников

В начале ноября у Сатклиффа был обнаружен коронавирус. Положительный тест на Covid-19 он сдал вскоре после того, как провел несколько дней в одной из больниц за пределами тюрьмы.

Несмотря на обнаруженный коронавирус, Сатклифф отказался от лечения. Британские СМИ предполагают, что такое решение было связано с религиозными убеждениями мужчины - он был свидетелем Иеговы. 1

Питер Сатклифф с 1975 по 1980 год убил как минимум 13 женщин и пытался убить еще семь. Почти все убийства были совершены на территории графства Йоркшир. Среди жертв Сатклиффа были как секс-работницы, так и женщины других профессий.