В Литве снова рекорд - 2066 новых случаев Covid-19, скончались еще 9 человек

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2066 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще девять человек, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу, 13 ноября.

Это самый большой суточный прирост заболеваемости в стране за период с начала пандемии.

Согласно обнародованным Минздравом данным, в целом от Covid-19 в Литве скончались 253 человека. По иным причинам умерло 94 зараженных коронавирусом.

Все еще больны 24 284 человека, выздоровели 7247. В изоляции сейчас находятся 91 202 человека.

За минувшие сутки в Литве было взято 15 064 пробы на коронавирус, в целом с начала пандемии - 1, 162 млн проб.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4280 тестов на коронавирус, положительный результат дали 259 тестов (5,4%).