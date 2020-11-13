Пт, 13.11.2020
Строгие ограничения начались в понедельник, но те, кто в конце недели ходил в гости или на вечеринку, заболевают сейчас. Уга Думпис, инфекционист
Уга Думпис, инфекционист

В Литве снова рекорд - 2066 новых случаев Covid-19, скончались еще 9 человек
В Эстонии - 259 новых случаев

Covid-19 testēšana Ņujorkā

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Литве за минувшие сутки были подтверждены 2066 новых случаев заражения Covid-19, от коронавируса скончались 9 человек. В Эстонии зарегистрировано 259 новых случаев, сообщает LETA/BNS.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2066 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще девять человек, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу, 13 ноября.

Это самый большой суточный прирост заболеваемости в стране за период с начала пандемии.

Согласно обнародованным Минздравом данным, в целом от Covid-19 в Литве скончались 253 человека. По иным причинам умерло 94 зараженных коронавирусом.

Все еще больны 24 284 человека, выздоровели 7247. В изоляции сейчас находятся 91 202 человека.

За минувшие сутки в Литве было взято 15 064 пробы на коронавирус, в целом с начала пандемии - 1, 162 млн проб.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4280 тестов на коронавирус, положительный результат дали 259 тестов (5,4%).

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 178,7 случая на 100 000 населения, то есть 4,3%.

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