В Литве снова рекорд - 2066 новых случаев Covid-19, скончались еще 9 человек
В Литве за минувшие сутки были подтверждены 2066 новых случаев заражения Covid-19, от коронавируса скончались 9 человек. В Эстонии зарегистрировано 259 новых случаев, сообщает LETA/BNS.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2066 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще девять человек, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу, 13 ноября.
Согласно обнародованным Минздравом данным, в целом от Covid-19 в Литве скончались 253 человека. По иным причинам умерло 94 зараженных коронавирусом.
Все еще больны 24 284 человека, выздоровели 7247. В изоляции сейчас находятся 91 202 человека.
За минувшие сутки в Литве было взято 15 064 пробы на коронавирус, в целом с начала пандемии - 1, 162 млн проб.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4280 тестов на коронавирус, положительный результат дали 259 тестов (5,4%).
Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 178,7 случая на 100 000 населения, то есть 4,3%.