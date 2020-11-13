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Никогда еще коммуникация с коллегами не была столь простой и удобной – офисы открытого типа становятся самым популярным решением обстановки помещений на рабочих местах, однако в них наблюдается серьезная проблема – распространение шума.

Поэтому в Литве было проведено пилотное исследование*, которое показало, что шум на работе может влиять на способность сосредоточиться, продуктивность и даже уровень стресса. У участников эксперимента измерялись изменения сердечной деятельности во время работы с шумоподавляющими наушниками Huawei FreeBuds Pro и без них. Двухдневный эксперимент показал, что 4 из 6 участников исследования оказались намного продуктивнее в более тихой обстановке.

«В эксперименте участвовали 6 представителей разных профессий в возрасте от 25 до 35 лет – 3 мужчин и 3 женщины. Самочувствие участников на протяжении двух дней контролировалось во время работы в привычном офисе открытого типа. В этом небольшом эксперименте мы пытались выяснить, влияют ли шумы рабочего окружения на самочувствие работников», – рассказывает руководитель Института маркетинговых и коммуникационных наук KOG, доктор Элеонора Шеймиене (Eleonora Šeimiene), которая руководила ходом эксперимента.

Основной показатель – сердечная деятельность

Во время эксперимента анализировалась сердечная деятельность участников. По словам доктора Элеоноры Шеймиене, именно снижение частоты сердечных сокращений является показателем улучшения концентрации на работе и выполняемых задачах. Из этого можно заключить, что работники с более низкой частотой сердечных сокращений способны лучше выполнять задачи.

«Пилотное исследование подтвердило, что на нас влияет шум рабочего окружения. У двух из шести участников наблюдались существенные изменения самочувствия – во время работы с наушниками ритм сердечных сокращений значительно замедлялся. Еще два участника наблюдали улучшения самочувствия, но не столь существенные, как у первой группы. Наконец, на оставшихся участников подавление шума не повлияло. Мы можем заключить, что некоторые люди мало подвержены влиянию шума, в свою очередь, другим шум очень мешает и даже воздействует на способность сосредоточиться и продуктивность», – пояснила результаты эксперимента доктор Элеонора Шеймиене.

Важно понимать и помнить о том, что на самочувствие каждого работника может влиять несколько факторов – порученные рабочие задачи, личные отношения, различные повседневные ситуации и условия внешней среды. Чтобы дать нам возможность точнее определить самочувствие работников в рабочем окружении, участники эксперимента заполнили анкету, отражающую их самочувствие в определенный день исследования.

Вред шума для здоровья

Тренер по биохакингу Каспарс Венделис (Kaspars Vendelis) пояснил, что основная проблема работы в офисе открытого типа – высокая распространенность шума. Исследования показывают, что работа в офисе открытого типа зачастую вызывает у работников стресс, неудовлетворенность, потерю продуктивности и внимания. По мнению эксперта, длительный и чрезмерный шум может вызывать стресс и даже выгорание. Исследования показывают, что способность нашего мозга мыслить и глубоко сосредоточиться ограничена. Чтобы сосредоточиться, нужно научиться осознанно выключать факторы-помехи, большая часть которых воспринимается зрением или слухом.

«Именно окружающие обстоятельства часто не позволяют людям полностью раскрыть свой потенциал, например, это качество воздуха, которое мы не всегда можем определить своими органами чувств. Однако наиболее распространенный фактор окружающей среды – это шум. Основная проблема в том, что внешние шумы вынуждают нашу автономную нервную систему находиться в небольшом, но постоянном напряжении, поскольку она расценивает их как признак потенциальной угрозы. В особенности это относится к моментам, когда звучит громкий голос, телефонный звонок, фоновая видеоконференция – все это может вызывать тревогу. Если мы работаем в шумном окружении весь день, мы подвергаем себя постоянному стрессу с утра до вечера, даже если пытаемся его игнорировать», – рассказывает Каспарс Венделис.

Каковы возможные решения?

Чтобы избавиться от громких помех в офисах открытого типа, эксперт вначале рекомендует подумать об организационных мероприятиях по уменьшению шумов.

«Создавая или преобразуя корпоративное пространство, руководителям нужно позаботиться о планировке офиса, системах звукоизоляции или поглощающем покрытии. Кроме того, избежать шума может помочь внедрение специальных „гигиенических правил” офиса – проводить телефонные звонки и видеоконференции в отдельных помещениях, не мешая остальным, а также завести общедоступный календарный график. Если соблюдать эти элементарные нормы вежливости не представляется возможным, вероятно, стоит обратиться к индивидуальным инструментам для подавления шума, например, звукоподавляющим наушникам», – отметил эксперт.

Гибридная технология шумоподавления

Используя улавливающие звук микрофоны, искусственный интеллект воспринимает шумы и генерирует точные встречные сигналы, подавляя окружающие звуки. По этой технологии активного и динамического шумоподавления изготовлены и новые наушники Huawei FreeBuds Pro, которые использовались в эксперименте. Эти наушники способны подавлять звук громкостью до 40 децибел, поэтому даже в очень шумном окружении позволяют сосредоточиться на работе, спокойно слушать музыку или смотреть видео.

«Необходимо учитывать, что каждый из нас по-своему приспосабливается к различным помехам окружающей среды, и именно потому у этих наушников не один, а три разных режима шумоподавления. В зависимости от того, где находится пользователь – в ресторане, аэропорту, офисе или где-то еще, наушники сканируют окружающие звуки и предлагают подстроить соответствующий режим звукоподавления. Такие наушники, несомненно, являются современным и умным инструментом контроля самочувствия и продуктивности даже в очень шумном окружении», – говорит руководитель учебных курсов о продукции Huawei в Латвии Александр Екимов (Aleksandrs Jekimovs).

Также наушники Huawei FreeBuds Pro отличаются необычно долгим временем работы и эффективной системой подзарядки. При включенном режиме шумоподавления можно слушать музыку до 4,5 часа от одного заряда и до 20 часов с зарядным держателем. Между прочим, эти наушники можно заряжать не только традиционным способом: используя функцию обратного заряда, зарядный корпус наушников можно заряжать от смартфона или планшетного компьютера.

* Об исследовании:

Исследование проводилось в этом году в период с 15 по 23 октября Литовским институтом маркетинговых и коммуникационных наук KOG в сотрудничестве с технологическим предприятием Huawei.

О Huawei Consumer BG

Продукция и услуги компании Huawei доступны более чем в 170 странах – ими пользуется треть населения планеты. В США, Германии, Швеции, России, Индии и Китае создано 14 центров исследований и разработок. Huawei Consumer BG – одно из трех коммерческих подразделений компании Huawei, занимающееся смартфонами, компьютерами и планшетами, носимыми устройствами и облачными услугами. Глобальная сеть Huawei создана на основе почти 30-летнего опыта работы в отрасли телекоммуникаций и содействует разработке новейших технологий, предназначенных для потребителей во всем мире.

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