В Латвии удвоилась кумулятивная заболеваемость Covid-19

Сейчас этот показатель в Латвии составляет 207,6 случая на 100 тыс. жителей, тогда как 26 октября он составлял 104,59 случая, а 6 ноября - 164,64 случая.

Текущий показатель заболеваемости в Латвии все еще почти в три раза ниже, чем в среднем по странам Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Великобритании. Средний показатель заболеваемости в ЕС, ЕЭЗ и Великобритании в настоящее время составляет 602,9 случая на 100 тыс. жителей.