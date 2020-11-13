Магазины хозтоваров будут закрыты по выходным? Премьер-министр созвал внеочередное заседание

На созванном премьер-министром Кришьянисом Кариньшем внеочередном заседании Кабинета министров в форме опроса будет рассмотрено предложение Минэкономики дополнить комплекс мер безопасности тем, что на выходных и в праздничные дни во время чрезвычайного положения в торговых центрах будут закрыты также магазины хозтоваров.

Комментируя формат принятия решения, Гравитис пояснил, что регламент Кабинета министров предусматривает, что в исключительных случаях, исходя из соображений целесообразности, премьер-министр может поручить Госканцелярии организовать заседание Кабинета министров в порядке опроса.

В таком случае выясняются мнения членов Кабинета министров по конкретному рассматриваемому на заседании вопросу, однако министры не принимают участие в заседании.