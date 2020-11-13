Правительство запретило работу хозяйственных и мебельных магазинов на выходных

Как сообщили агентству LЕТА в Минэкономики, стремительный рост числа больных Covid-19 в последние дни заставляет задуматься о возможности введения дополнительных мер по обеспечению безопасности жителей. Учитывая широкий ассортимент товаров, включающий мебель, кухонную утварь и освещение, эпидемиологи рекомендовали исключить магазины хозтоваров из списка торгующих товарами первой необходимости магазинов, которым разрешено работать в выходные и праздничные дни.

В постановлении Кабинета министров об объявлении режима чрезвычайной ситуации под торговыми центрами понимаются предназначенные для постоянной и систематической торговли здания с общей торговой площадью не менее 10 тыс. кв. м или здания, в которых на отдельных торговых местах работают по меньшей мере 10 торговцев или поставщиков услуг.

Минэкономики отметило, что одобренные правительством поправки означают, что Jysk, Cenu klubs и другие магазины, расположенные в торговых центрах, в период режима чрезвычайной ситуации не смогут работать по выходным. В свою очередь, магазины, торгующие гигиеническими товарами - например, Drogas - смогут работать как в торговых центрах, так и за их пределами.

Такие магазины, как Depo, K-Senukai, Kurši, Ikea, и другие с общей торговой площадью более 10 тыс. кв. м также не смогут работать в выходные и праздничные дни. 32

С другой стороны, работа магазинов, площадь которых не превышает 10 тыс. кв. м, в выходные и праздничные дни разрешена.