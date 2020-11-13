Пт, 13.11.2020
Строгие ограничения начались в понедельник, но те, кто в конце недели ходил в гости или на вечеринку, заболевают сейчас. Уга Думпис, инфекционист
Уга Думпис, инфекционист

Тихановская в Риге и закрытые магазины Depo. Все, что вы могли пропустить 13 ноября

ФОТО: Rus TVNET

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Коронавирус:

  • Выявлено 455 новых случаев Covid-19, умерли девять человек
  • Рига и Даугавпилс все еще в лидерах
  • В Латвии удвоилась кумулятивная заболеваемость Covid-19
  • В Литве выявлено более 2000 новых случаев Covid-19. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии
  • В Эстонии правительство ввeло новые ограничения, а еще там испытают тестирование по слюне
  • SPKC: на этой неделе больной Covid-19 ездил на автобусе Рига-Цесис
  • Из-за Covid-19 введен карантин в крупнейшей тюрьме Латвии
  • Кажется, Илон Маск заразился Covid-19. А может, и нет - он сам не понимает
  • От Covid-19 умер "йоркширский потрошитель" - один из самых известных британских преступников
  • Медик рассказал: "Нужно принять новую реальность, пришедшую с Covid-19. Этот вирус есть и будет, и с ним нужно будет жить в течение относительно долгого времени"
  • Кариньш: Covid-19 обострил существовавшие еще до пандемии геополитические проблемы

Другие события дня:

  • Лукашенко высказался о смерти белоруса, избитого из-за бело-красно-белого флага - выразил соболезнования близким погибшего и пообещал проследить за ходом дела
  • Microsoft бьет тревогу: российские и северокорейские хакеры атакуют разработчиков вакцины от Covid-19
  • Еще один смертельный вирус. Пока мир борется с Сovid-19, смертность от кори растет, а вакцинация срывается
  • Светлана Тихановская выступила в ​​Риге: в Беларуси как можно скорее должны состояться справедливые выборы
  • В эти выходные торговые центры будут работать в ограниченном режиме
  • В Риге мужчина избивал и душил свою сожительницу. Спасаясь, она выпрыгнула из окна шестого этажа
  • В Латвии в результате ДТП машину разорвало пополам
  • В Екабпилсе учебный автомобиль врезался в ограждение и перевернулся
  • Умер латвийский миллионер Ивар Страутиньш
  • Министр экономики призвал не открывать на выходных магазины мебели и стройматериалов
  • Кажется, это сработало: на выходных будут закрыты несколько магазинов Depo - и не только в Риге
  • Правительство приняло решение запретить по выходным дням работу крупных хозяйственных и мебельных магазинов
  • С понедельника будут запрещены перевозки еще в 4 страны - в Андорру, Чехию, Люксембург и Швейцарию
  • Самоуправлениям будут переданы средства индивидуальной защиты для менее защищенных групп населения, и их раздача может начаться в понедельник
  • Для малоимущих Риги она уже точно начнется с понедельника
  • Рижская дума объявила конкурс на должность руководителя избирательной комиссии
  • Новый министр охраны среды может быть выдвинут на следующей неделе
  • В Латвии спад экспорта в этом году был самым маленьким в ЕС

​​Новости из мира звезд:

  • Bez Tabu получила жалобу о том, что магазин Дидрихсоне работает по воскресеньям
  • Линда Мурниеце поменяла фамилию и прокомментировала решение выйти замуж
  • Участники группы System Of A Down рассказали об угрозах в соцсетях из-за поддержки армян
  • Стали известны все победители премии "GQ Человек года" 2020. Среди лауреатов - Юра Борисов, Моргенштерн, Алексей Пивоваров и другие
  • Черно-белый фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске выдвинули на "Оскар"

​Новости из мира спорта:

  • Определились все участники чемпионата Европы по футболу
  • Рихард Букартс пополнит состав рижского "Динамо"

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