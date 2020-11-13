Тихановская в Риге и закрытые магазины Depo. Все, что вы могли пропустить 13 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- Выявлено 455 новых случаев Covid-19, умерли девять человек
- Рига и Даугавпилс все еще в лидерах
- В Латвии удвоилась кумулятивная заболеваемость Covid-19
- В Литве выявлено более 2000 новых случаев Covid-19. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии
- В Эстонии правительство ввeло новые ограничения, а еще там испытают тестирование по слюне
- SPKC: на этой неделе больной Covid-19 ездил на автобусе Рига-Цесис
- Из-за Covid-19 введен карантин в крупнейшей тюрьме Латвии
- Кажется, Илон Маск заразился Covid-19. А может, и нет - он сам не понимает
- От Covid-19 умер "йоркширский потрошитель" - один из самых известных британских преступников
- Медик рассказал: "Нужно принять новую реальность, пришедшую с Covid-19. Этот вирус есть и будет, и с ним нужно будет жить в течение относительно долгого времени"
- Кариньш: Covid-19 обострил существовавшие еще до пандемии геополитические проблемы
Другие события дня:
- Лукашенко высказался о смерти белоруса, избитого из-за бело-красно-белого флага - выразил соболезнования близким погибшего и пообещал проследить за ходом дела
- Microsoft бьет тревогу: российские и северокорейские хакеры атакуют разработчиков вакцины от Covid-19
- Еще один смертельный вирус. Пока мир борется с Сovid-19, смертность от кори растет, а вакцинация срывается
- Светлана Тихановская выступила в Риге: в Беларуси как можно скорее должны состояться справедливые выборы
- В эти выходные торговые центры будут работать в ограниченном режиме
- В Риге мужчина избивал и душил свою сожительницу. Спасаясь, она выпрыгнула из окна шестого этажа
- В Латвии в результате ДТП машину разорвало пополам
- В Екабпилсе учебный автомобиль врезался в ограждение и перевернулся
- Умер латвийский миллионер Ивар Страутиньш
- Министр экономики призвал не открывать на выходных магазины мебели и стройматериалов
- Кажется, это сработало: на выходных будут закрыты несколько магазинов Depo - и не только в Риге
- Правительство приняло решение запретить по выходным дням работу крупных хозяйственных и мебельных магазинов
- С понедельника будут запрещены перевозки еще в 4 страны - в Андорру, Чехию, Люксембург и Швейцарию
- Самоуправлениям будут переданы средства индивидуальной защиты для менее защищенных групп населения, и их раздача может начаться в понедельник
- Для малоимущих Риги она уже точно начнется с понедельника
- Рижская дума объявила конкурс на должность руководителя избирательной комиссии
- Новый министр охраны среды может быть выдвинут на следующей неделе
- В Латвии спад экспорта в этом году был самым маленьким в ЕС
Новости из мира звезд:
- Bez Tabu получила жалобу о том, что магазин Дидрихсоне работает по воскресеньям
- Линда Мурниеце поменяла фамилию и прокомментировала решение выйти замуж
- Участники группы System Of A Down рассказали об угрозах в соцсетях из-за поддержки армян
- Стали известны все победители премии "GQ Человек года" 2020. Среди лауреатов - Юра Борисов, Моргенштерн, Алексей Пивоваров и другие
- Черно-белый фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске выдвинули на "Оскар"
Новости из мира спорта:
- Определились все участники чемпионата Европы по футболу
- Рихард Букартс пополнит состав рижского "Динамо"